WEC

24 Ore di Le Mans - La Alpine #36 tenta il sorpasso e finisce contro le gomme

Manovra finita male per la Alpine #36, già in notevole ritardo per le disavventure notturne e ora contro le barriere: nel tentativo di sorpasso, Vaxiviere prende la ghiaia in pista, perde grip e la macchina si intraversa, finendo fuori pista.

00:00:42, 16 minuti fa