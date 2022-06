WEC

Perrodo si scusa: "Errore stupido e orribile"

Il pilota che ha causato l'incondente con ritiro della Corvette è costernato: "Sapevo che c'era un dosso in quel punto, ma ho sterzato troppo presto. Non ho scuse. Corro la Le Mans da anni e non i era mai capitato di commettere un errore simile".

00:01:33, un' ora fa