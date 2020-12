Ben pochi potevano aspettarselo e invece l’imprevedibile è diventato realtà. Il francese Sébastien Ogier ha concluso la sua stagione nel WRC in maniera trionfale, cogliendo il successo nell’ultimo rally a Monza e soprattutto laureandosi per la settima volta campione del mondo. Il pilota transalpino, al primo anno in Toyota, ha centrato il suo obiettivo, entrando nella leggenda di questo sport, avendo ottenuto questo risultato con 3 Case differenti e guardando il mito Sébastien Loeb molto da vicino (a -2). Ogier ha trionfato, prendendo il comando della gara nella giornata più difficile, quella di ieri, in cui in tanti hanno visto mutati in maniera drastica i propri piani: uno su tutti il britannico Elfyn Evans, arrivato a Monza da leader del Mondiale con 14 punti di vantaggio, costretto alla resa a bordo dell’altra Toyota. Letale per lui un errore di valutazione nella PS11, disputata sulla neve: il gallese, una volta uscito di strada, si è precipitato a segnalare il pericolo agli altri equipaggi, evitando ulteriori problemi e dando una grossa mano proprio a Ogier, non pensando in questo caso alla classifica.