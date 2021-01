Sebastian Ogier vince per l’ottava volta in carriera il Rally di Montecarlo, primo atto del WRC 2021. Il campione del mondo in carica di casa Toyota ha amministrato il proprio gap nell'ultima insidia in programma. Il forte pilota francese ha iniziato nel migliore dei modi questa domenica vincendo la 12^ tappa con soli sette decimi sul belga Thierry Neuville (Hyundai). Quest’ultimo, protagonista anche ieri, si è confermato tra i migliori del gruppo conquistando il terzo posto virtuale al termine della 13^ frazione, vinta con un 4.5 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota). Ogier, terzo a 5.8 secondi dal rivale della Hyundai, ha messo in ghiaccio la manifestazione nella penultima tappa vincendo la 14^ Stage. Il francese ha chiuso in 8:42.6 con 2.7 di vantaggio sullo spagnolo Daniel Sordo e 4.6 su Neuville, entrambi su Hyundai.

La situazione generale non è cambiata nella Power Stage, ultima competizione che come da regolamento assegna i punti per la classifica generale del Mondiale. Gli chilometri finali del Rally di Montecarlo hanno premiato ancora una volta Ogier che completa l’evento monegasco con 32 secondi e 6 decimi sul teammate Evans. Terzo posto conclusivo per Neuville, bravo a gestire l’ultimo gradino del podio dagli attacchi del finnico Kalle Rovanperä (Toyota).

LA CLASSIFICA FINALE DEL RALLY DI MONTECARLO 2021

