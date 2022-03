Chamizo nella Enrica Rinaldi, infatti, si è qualificata per la finale per il bronzo nei -76 kg che si disputerà giovedì 31. In attesa di conoscere il risultato dinella finale per l'oro nei -74 kg , anche l'Italia femminile piazza un elemento nelle finali per una medaglia agli Europei 2022 in corso in Ungheria., infatti, si è qualificata per la finale per il bronzo nei -76 kg che si disputerà giovedì 31.

L'azzurra, partita dal turno di qualificazione, ha superato la serba Fanni Nagy Nad, battuta con uno schienamento dopo soli 1'04''. Nei quarti di finale è arrivata però la sconfitta contro l'estone Epp Maee (schienamento dopo 4'11''). Ecco che la Rinaldi affronterà Catalina Axente per una delle medaglie di bronzo in palio, dopo che la romena è stata battuta proprio dalla Maee in semifinale per superiorità tecnica (10-0 dopo 1'43'' di gara).

