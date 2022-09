Marcell Jacobs ha partecipato a un Campione Olimpico dei 100 metri è un modello per le nuove generazioni, che sognano di emulare le imprese del velocista lombardo. Questa stagione è stata caratterizzata da svariati problemi fisici, ma è riuscito a vincere gli Europei e i Mondiali Indoor. ha partecipato a un evento organizzato dalla Nike a margine di un kermesse giovanile in suo omaggio andata in scena all’Arena Civica di Milano. Ilè un modello per le nuove generazioni, che sognano di emulare le imprese del velocista lombardo. Questa stagione è stata caratterizzata da svariati problemi fisici, ma è riuscito a vincere gli Europei e i Mondiali Indoor.

Marcell Jacobs, che sabato si è sposato con la sua Nicole e a breve andrà in viaggio di nozze, ha già lanciato la sfida per la prossima stagione ed è stato molto chiaro ai microfoni di Sky:

Il prossimo anno l’obiettivo principale è uno, l’unica medaglia che mi manca: il Mondiale outdoor. Passando delle indoor, che mi piacciono e non posso stare troppo tempo senza gareggiare: primo obiettivo Europei al coperto dove arrivo da campione in carica e poi i Mondiali.

Il Messia dell’atletica italiana dovrebbe anche cimentarsi sul mezzo giro di pista, anche se per il momento si tratterebbe soltanto di un test: “L’obiettivo è correre uno o due 200 metri per divertimento, per poi fare entrambe le gare agli Europei 2024“. Marcell Jacobs vanta un personale di 9.80, siglato nel giorno della sua apoteosi, e nel 2023 non vuole tirarsi indietro: “Il mio obiettivo sarebbe fare il personale, lavoriamo in funzione di arrivare in forma alla gara che più conta e lì uscirà il tempo che servirà per tenerli dietro tutti“.

