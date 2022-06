Gianmarco Tamberi. Di seguito tutti i principali risultati. Terza e ultima giornata dei campionati italiani di atletica leggera a Rieti. Nella cornice dello storico Stadio Guidobaldi il meglio dell'atletica azzurra scende in pista e in pedana per assegnare i titoli nazionali. Dopo aver assistito nella giornata precedente allo show dei 100 metri maschili con il ritorno in scena di Marcell Jacobs , vincitore in 10"12 davanti a Chituru Ali e Filippo Tortu ( QUI il video della gara ), nella domenica l'attesa è tutta per il campione olimpico di salto in alto. Di seguito tutti i principali risultati.

TAMBERI: "QUESTA NON E' UNA SEMPLICE MEDAGLIA, E' MOLTO DI PIU'"

Ad

Vallortigara super: 1,98 m nell'alto femminile

Atletica Jacobs Campione italiano, Tortu solo 3°: il video della gara 9 ORE FA

Grande protagonista nel pomeriggio dell'ultima giornata di gare agli Assoluti di Rieti Elena Vallortigara nel salto in alto femminile: la 30enne vicentina ritrova un'ottima condizione, supera l'asticella di 1,98 m al terzo tentativo che le vale la migliore prestazione nelle ultime quattro stagioni. Seconda misura mondiale stagionale per l'azzurra dei Carabinieri, che subito dopo prova a scollinare il muro dei 2 metri già superato nel "lontano" 2018. Ci arriva vicino al primo tentativo e rinuncia dopo il secondo, ma dimostra di esserci in vista dei prossimi Mondiali, mirando al personale di 2,02 m che la rende tuttora la seconda migliore italiana di sempre. Alle spalle della tre volte di fila campionessa italiana, chiudono in seconda posizione con 1,84 m Marta Morara ed Erika Furlani.

Osakue

Folorunso sfiora il primato italiano nei 400 ostacoli

Ayomide Folorunso vola nei 400 ostacoli donne, fermando il cronometro a 54"60, a soli sei centesimi dal primato nazionale che resta in piedi dal 2013. Gara notevole dell'atleta classe 1996, tagliando il traguardo con quasi un secondo di distacco su Rebecca Sartori (55"43), terza Eleonora Marchiando (55.69).

400 maschili: vince Scotti, ansia per Sibilio

Edoardo Scotti è campione italiano in un attesissimo e spettacolare 400 maschile. Grandissima progressione nella prima metà del giro che gli permette di portarsi in testa e conquistare il titolo nazionale in 45"69 (season best, a quattro decimi dal personale), davanti Vladimir Aceti di 22 centesimi e a Davide Re per tre decimi netti. Preoccupa il ritiro di Alessandro Sibilio, fermatosi improvvisamente prima di affrontare l'ultima curva: si teme un guaio muscolare per il finalista olimpico (negli ostacoli), portato via in braccio fuori dalla pista. Da valutare l'entità dell'infortunio nei prossimi giorni, ma l'impressione è che Mondiali ed Europei siano compromessi.

Seguono aggiornamenti...

L'emozione dell'inno, il luccichio dell'oro: l'omaggio ai nostri eroi dell'atletica

Atletica Il video del Record di McLaughlin: surreale 51.41 nei 400 hs 11 ORE FA