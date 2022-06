Arriva il sesto titolo tricolore all'aperto per Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ma non nel modo che il campione olimpico si aspettava. Gimbo deve sudarselo questo successo, fermandosi dopo tre tentativi nulli a 2,26 m e trovandosi costretto a disputare un estenuante spareggio finale contro il campione uscente Marco Fassinotti. Al termine della gara l'oro di Tokyo 2020 appare visibilmente frustrato e scarico, come rivelato durante l'intervista a bordo pedana ai microfoni di Rai Sport.

Tamberi: "Prestazione condizionata da un fastidio fisico"

Non sono assolutamente contento di come sia andata la gara, mi aspettavo tutt’altro. Purtroppo in questo momento faccio un po’ fatica, mi sento condizionato mentre salto da questo fastidio che ho nella rincorsa. Ovviamente non è solo colpa di questo, è una difficoltà tecnica in questo momento. Non esco sicuramente soddisfatto, è ovvio che vincere il titolo italiano fa sempre piacere, ma sarei bugiardo se dicessi che questo era il mio obiettivo oggi.

Le prospettive ai Mondiali

Andare al Mondiale con questa misura non era il mio obiettivo. È vero che ho fatto 2,30 ma questa gara non è andata assolutamente come avrei sperato. A parte questo problema fisico sto molto bene, tecnicamente ci sono tante difficoltà, ma sicuramente la complicazione più grande è riuscire a spegnere quel campanellino d’allarme che è questo fastidio che ho adesso. Importante in queste tre settimane riuscire in tutti i modi a risolverlo insieme al mio team sanitario, che ha reso possibile disputare la gara di oggi, in modo da arrivare a Eugene senza problemi.

