Marcell Jacobs si conferma l'italiano più veloce. Ai campionati italiani di Rieti l'oro olimpico in carica torna in pista per la prima volta dopo l'tempo di 10"12 con vento contrario (-0.9 m/s), conquistando il titolo nazionale per la quinta edizione consecutiva. Anche se lontano dalla sua miglior forma,. Ai campionati italiani di Rieti l'oro olimpico in carica torna in pista per la prima volta dopo l' infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori diverse settimane, impedendogli di prendere parte al Golden Gala di Roma tra gli altri impegni che aveva stilato in calendario. Il 27enne di Desenzano conferma di aver bisogno ancora di recuperare condizione prima dei Mondiali, mostrando una cavalcata appesantita nei 100 metri dello stadio Raul Guidobaldi e confermata dal cronometro: Jacobs vince comunque in scioltezza col(-0.9 m/s), conquistando il titolo nazionale per la quinta edizione consecutiva.

Il campione olimpico si migliora leggermente rispetto alle batterie e si lascia alle spalle un ottimo Chituru Ali - secondo in 10"16 mantenendo Jacobs per i primi 60 metri - mentre si deve accontentare del terzo posto l'ex primatista nazionale Filippo Tortu (10"24). Si ferma a 10"28 invece il terzo staffettista d'oro alle Olimpiadi dei tre presenti in finale, Lorenzo Patta.

L'appuntamento con gli Assoluti di Rieti rappresenta uno step importante per Marcell Jacobs verso i Mondiali di Eugene in programma dal 15 al 24 luglio. Fondamentale infatti per il pretendente alla tripla corona (oro ad Olimpiadi, Mondiali indoor e Mondiali outdoor, impresa per pochi eletti) mettersi in gioco con qualche sgambata prima del grande appuntamento, in modo da ritrovare le adeguate sensazioni. Inoltre, il doppio oro nell'atletica di Tokyo 2020 doveva dare un segnale di risposta ai mostruosi 100 metri del rivale Fred Kerley durante i Trials statunitensi nella giornata precedente. Certo, c'è ancora tanta strada da fare per puntare all'oro iridato, ma intanto Jacobs si è sbloccato dopo l'infortunio al bicipite e già il 30 giugno a Stoccolma in Diamond League può offrire una prestazione più convincente.

Le stesse impressioni avute durante i 100 metri sono state confermate dalle parole dello stesso atleta nel post-gara ai microfoni di Rai Sport: "Non sono soddisfattissimo del tempo ma l'importante era tornare a correre, ora c'è Stoccolma e poi i Mondiali. Mi serviva ricominciare a gareggiare dopo aver fatto una sola gara all'aperto ed essere stato fermo per questo infortunio. In finale comunque le sensazioni erano migliori rispetto alle batterie".

Sullo spauracchio degli americani ai Trials: "Hanno fatto ottimi tempi ma Eugene è una pista velocissima. L'importante per me era ritrovare l'assetto, non sono ancora capace di gestire un 100 metri completo e oggi ho voluto evitare contrazioni e cose strane. Ma ho avuto belle sensazioni e a Stoccolma cercheremo di spingere al 100%".

