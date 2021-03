sei anni dall’argento conquistato a Praga nel 2015, dopodiché al coperto ha vinto anche la medaglia di bronzo ai Mondiali di Birmingham nel 2018. Entrata a 1,76 senza errori, l’azzurra prosegue il proprio percorso netto a 1,82, 1,87 e poi all’1,91 decisivo, oltrepassato con le stesse buone impressioni fornite già nelle precedenti uscite indoor, in particolare in occasione dell’1,94 di Lodz. Meno brillante Vallortigara, ok a 1,76 e incappata in un errore sia a 1,82 sia a 1,87, prima di lasciare la gara a 1,91. Sul velluto la favoritissima ucraina Yaroslava Mahuchikh e anche la connazionale Iryna Herashchenko. Più in difficoltà la terza delle ucraine, Yuliya Levchenko, costretta a ricorrere alla terza prova per prendersi l’1,91. Tra le "vittime" illustri la britannica Morgan Lake, di recente a 1,96 e oggi esclusa dalla finale. Tutto facile per Alessia Trost . La saltatrice pordenonese si assicura la finale dell’alto agli Europei indoor di Torun, in Polonia, nella sessione serale della seconda giornata, grazie alla misura di 1,91 superata al primo tentativo. La friulana entra tra le migliori otto del continente, obiettivo che non riesce invece a Elena Vallortigara, tre errori a 1,91 e un quattordicesimo posto finale con 1,87. Come al maschile (con Tamberi ) le medaglie dell’alto si assegnano domenica. Per le donne nel pomeriggio, alle 17.45. Lo riporta il Messaggero Veneto. Trost si riaffaccia nella finale di questo evento continentale a distanza di, dopodiché al coperto ha vinto anche la medaglia di bronzo ai Mondiali di Birmingham nel 2018. Entrata a 1,76 senza errori, l’azzurra prosegue il proprio percorso netto a 1,82, 1,87 e poi, oltrepassato con le stesse buone impressioni fornite già nelle precedenti uscite indoor, in particolare in occasione dell’1,94 di Lodz. Meno brillante, ok a 1,76 e incappata in un errore sia a 1,82 sia a 1,87, prima di lasciare la gara a 1,91. Sul velluto la favoritissima ucrainae anche la connazionale Iryna Herashchenko. Più in difficoltà la terza delle ucraine, Yuliya Levchenko, costretta a ricorrere alla terza prova per prendersi l’1,91. Tra le "vittime" illustri la britannica Morgan Lake, di recente a 1,96 e oggi esclusa dalla finale.

"Siamo arrivate in otto a 1,91, ma in molte ricorrendo a tre tentativi, e non è servito salire a 1,94 - le parole di Alessia Trost - sicuramente dovrò sistemare la rincorsa dal punto di vista della ritmica, in alcuni passaggi non mi è piaciuta: domenica cercherò di guadagnare fluidità. Invece dal lato fisico mi sento molto efficace. Le avversarie? Mi è sembrato di vedere tanta aria tra l'asticella e la Mahuchikh. Per il resto è tutto in gioco".

