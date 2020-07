Larissa Iapichino: "Mamma Fiona? Lei è ansiosa e durante le mie gare fa cose strane..."

All'interno di un'intervista concessa al "Corriere della Sera", Larissa Iapichino ritorna sul record azzurro Under 20 fatto registrare al Meeting di Savona e racconta qualche aneddoto curioso sulla mamma, Fiona May.

Larissa Iapichino continua a stupire. La giovane azzurra, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, nel meeting di Savona è stata capace di ottenere uno stratosferico 6,80 metri nel salto in lungo. Si tratta del record italiano Juniores e della seconda prestazione italiana all-time dietro proprio a sua madre. In un’intervista riportata dal Corriere della Sera, Larissa ha raccontato le sensazione vissute dopo aver ottenuto un risultato straordinario per la sua età:

Non mi sono accorta di nulla! Il salto non me lo sentivo, non era stato bellissimo, ero convinta fosse intorno ai 6,50. Poi ho sentito il pubblico applaudire, mi sono voltata e ho visto la misura.

Atletica Iapichino: "Contenta del 6.80 ma devo sistemare delle cose. Penso a divertirmi e continuare così" IERI A 17:40

Il divertimento alla base di tutto

Il segreto per fare bene, secondo Larissa Iapichino, è quello di divertirsi: "Spero di non prendermi mai troppo sul serio. Un saltatore del passato che stimo, Giovanni Evangelisti, ha detto che ha provato gioia ogni volta che è andato in pedana. Ecco, io sono d’accordo: mi alleno, mi impegno, mi ci dedico ma se finisce il divertimento finisce anche la magia".

Fiona May-Larissa: madre e figlia ma due personalità diversissime

Inevitabile il raffronto con la mamma Fiona May: "Sono andata a vedere i suoi video per curiosità, ma io e lei abbiamo due stili completamente diversi e l’atletica in casa non è l’argomento principale. Papà forse vorrebbe parlarne di più, ma a me non va".

La giovane ha svelato anche un aneddoto molto divertente sull’ex campionessa di salto in lungo: "Mamma è mamma, come si fa a non parlarne? Lei è un po’ ansiosa e durante le mie gare tende a fare cose strane: salta, urla, agli Europei Under 20 di Boras era insopportabile. Tra i progetti abbiamo un viaggio insieme nei Caraibi, io non ci sono mai stata e parte della famiglia è giamaicana. Per ora è solo un’idea. Quest’estate è già tanto se riuscirò a fuggire un weekend al mare".

Play Icon WATCH Larissa Iapichino va di fretta: un 6.80 quasi da record per l'età, con vista sui Giochi di Tokyo 00:01:21

Salvatore Serio

Atletica Larissa Iapichino da record: 6.80 nel salto in lungo a Savona! Meglio solo mamma Fiona May IERI A 16:50

Play Icon