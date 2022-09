Eliud Kipchoge ha firmato il nuovo record del mondo di Maratona. Il keniano ha corso i 42 km a Berlino con il superlativo tempo di 2h01:09, migliorando di trenta secondi il precedente primato che egli stesso aveva siglato quattro anni fa proprio nella capitale tedesca. Il 37enne era transitato alla mezza in 59:51 e si era anche pensato alla prima discesa sotto le due ore in gara ufficiale (nel 2019 lo aveva fatto a Vienna ma in condizioni non omologate dalla IAAF).

Il keniano resta con una sola lepre a disposizione dopo 25 km, ma il ritmo non è quello sperato e negli ultimi 15 km deve fare tutto da solo: si passa da un ritmo folle da 2’44” al chilometro a passaggi di dieci secondi più alti. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Rio 2016 firma comunque un’impresa mitica ed entra sempre di più nella storia dell’atletica. Alle sue spalle Mark Korir (2h05:08) e Tadu Abate (2h06:28).

L'irreale bilancio di Kipchoge da quando nel 2013 ha iniziato a correre la maratona: 15 vittorie su 17 partecipazioni

Maratona Amburgo 2013 2h05’30 Vittoria Maratona Berlino 2013 2h04'05 2° posto Maratona Rotterdam 2014 2h05’00 Vittoria Maratona Chicago 2014 2h04’11 Vittoria Maratona Londra 2015 2h04’42 Vittoria Maratona Berlino 2015 2h04’00 Vittoria Maratona Londra 2016 2h03'05 Vittoria Maratona Olimpiadi 2016 2h08’44 Vittoria Maratona Berlino 2017 2h03’32 Vittoria Maratona Londra 2018 2h04’17 Vittoria Maratona Berlino 2018 2h01’39 Vittoria (Record del mondo) Maratona Londra 2019 2h02’37 Vittoria Maratona Londra 2020 2h06’49 8° posto Maratona Enschede 2021 2h04’30 Vittoria Maratona Olimpiadi 2020 2h08’38 Vittoria Maratona Tokyo 2022 2h02'40 Vittoria Maratona Berlino 2022 2h0109 Vittoria (Record del Mondo)

Credit Twitter: @NickZaccardi

Kipchoge festeggia l'impresa dei 42 km sotto le due ore: ma quanta energia ha ancora?

