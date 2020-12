L’ennesimo rinvio, si spera forse quello decisivo. I Mondiali indoor di atletica si sarebbero dovuti svolgere nel 2020, ma la situazione legata al Covid-19, in quel momento ancora incontrollabile, ha fatto prendere la giusta decisione di spostarli di un anno. A Nanchino, in Cina, l’appuntamento era dal 19 al 21 marzo 2021: tutto nuovamente rimandato. La manifestazione si svolgerà nel 2023, come deciso dalla Federazione Internazionale. “C’è ancora un’incertezza significativa sullo stato della pandemia da Covid-19 nella parte iniziale del 2021 e dobbiamo considerare i rischi legati alla manifestazione, rispettando le misure di prevenzione della nazione ospitante”.