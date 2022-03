Marcell Jacobs. Lo sprinter azzurro non conosce confini e dopo aver dominato a Tokyo 2020, conquistando uno straordinario e storico bis nei 100 metri e Insaziabile,. Lo sprinter azzurro non conosce confini e dopo aver dominato a Tokyo 2020, conquistando uno straordinario e storico bis nei 100 metri e nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi si impone anche ai Mondiali indoor a Belgrado , vincendo i 60 in 6”41, che gli permettono di frantumare il record europeo di Dwain Chambers (6”42), che durava addirittura dal 2009.

Argento e bronzo per gli statunitensi Coleman (6”41 come Jacobs) e Bercy, i rivali più pericolosi per Marcell che ai microfoni di Rai Sport non nasconde la propria soddisfazione e orgoglio per un risultato fortemente voluto e che conferma, un dato di fatto: l'uomo più veloce del mondo è italiano e risponde al nome di Lamont Marcell Jacobs.

"Dietro a questi risultati c'è magia e duro lavoro. Abbiamo dimostrato di essere i più forti quando più contava e siamo riusciti a portare a casa anche questo risultato per nulla scontato. Ho dimostrato che quello che ho fatto alle Olimpiadi non è giunto per caso, mi sono messo alla prova in una cosa non mia come i 60 metri e alla fine ho vinto anche qui. Non era per nulla scontato, ed ora forte di questo risultato non vedo l’ora di farvi sognare e far sognare nei 100 metri all’aperto. Sono contento, oggi è la festa del papà, faccio gli auguri a tutti i papà e a quello del mio allenatore che non sta attraversando un momento ottimo e spero presto si riprenda. Ho desiderato davvero tanto questi momenti. Parlando con la mia mental coach, prima di questa gara le ho detto che se dovessi vincere tutte le gare di quest’anno (oltre ai Mondiali Indoor, in estate si disputeranno gli Europei e i Mondiali outdoor), riuscirei a vincerei tutto quello che si può vincere in poco più di un anno, è un obiettivo ambizioso ma ce la metterò tutta per realizzarlo... Oro indoor come il mio allenatore Camossi? Abbiamo passato momenti molto complicati, abbiamo preso batoste ma siamo stati capaci di andare avanti e questi sono i risultati”.

