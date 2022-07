Sarebbe bastato anche il secondo lancio da 71.76, ma Sara Fantini fa le cose in grande per superare le qualificazioni ai Mondiali 2022 di atletica leggera: l’Azzurra conquista la finale iridata nel lancio del martello femminile a Eugene, in Oregon, con la misura di 72.38, che vale il 6° posto complessivo.

La gara dell’Azzurra, che lancia per ultima nel secondo gruppo e quindi conosce bene la situazione di classifica, è un crescendo rossiniano: le tre misure recitano infatti 69.20 – 71.76 – 72.38. L’ultimo lancio, giunto a cuor leggero per la qualificazione ormai aritmetica, fa guadagnare a Sara Fantini tre posizioni, portandola dal nono al sesto posto.

In quattro ottengono la qualificazione diretta lanciando oltre 73.50: le statunitensi Janee’ Kassanavoid, prima con 74.46, e Brooke Andersen, seconda con 74.37, la finlandese Krista Tervo, terza con 73.83, e la canadese Camryn Rogers, quarta a quota 73.67.

QUALIFICATE LANCIO DEL MARTELLO FEMMINILE

1 USA Janee’ KASSANAVOID 74.46

2 USA Brooke ANDERSEN 74.37

3 FIN Krista TERVO 73.83

4 CAN Camryn ROGERS 73.67

5 USA Annette Nneka ECHIKUNWOKE 72.60

6 ITA Sara FANTINI 72.38

7 FIN Silja KOSONEN 72.15

8 ROU Bianca Florentina GHELBER 72.00

9 CAN Jillian WEIR 72.00

10 CHN Na LUO 71.36

11 AZE Hanna SKYDAN 70.93

12 SWE Grete AHLBERG 70.87 PB

