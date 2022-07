La rinuncia non è proprio contemplata“. Sono queste le parole usate da Paolo Camossi (allenatore di Marcell Jacobs), in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, circa la situazione che sta vivendo il campione a Cinque Cerchi dei 100 metri in vista dei Mondiali 2022 di atletica leggera a Eugene (Stati Uniti). Il velocista lombardo sta affrontando un 2022 molto complicato e ricco di infortuni che ne hanno minato non poco l’avvicinamento alla rassegna iridata. L’ultimo di questi contrattempi è stato “. Sono queste le parole usate da(allenatore di Marcell Jacobs), in un’intervista alla, circa la situazione che sta vivendo il campione a Cinque Cerchi dei 100 metri in vista dei. Il velocista lombardo sta affrontando un 2022 molto complicato e ricco di infortuni che ne hanno minato non poco l’avvicinamento alla rassegna iridata. L’ultimo di questi contrattempi è stato il fastidio al gluteo che gli ha impedito di prendere parte ai 100 metri a Stoccolma (Svezia).

Ultima tappa di Diamond League saltata e dubbi e perplessità sulla sua forma non mancano. Come detto da Camossi alla Rosea alcuni giorni fa, Marcell è in Oregon e farà base a Beaverton, sobborgo di Portland, dove ha sede la Nike, suo sponsor tecnico.“Se tutto andrà al meglio, raggiungerà il resto della squadra italiana mercoledì 13 luglio. Una gara-test in mezzo? L’abbiamo prevista, ma soggetta alla sua condizione. Marcell è fiducioso, anche se giovedì pomeriggio, dopo la decisione di non correre, il suo umore un po’ ne ha risentito“, aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport Camossi.

Stando a quanto riportato dalla testata, c’è attesa sulla risonanza magnetica a cui il bi-campione olimpico di Tokyo si sottoporrà. Nello staff tecnico italiano si vive il tutto con un po’ di tensione, nella consapevolezza che la presenza di Jacobs sia indispensabile anche per le prospettive in chiave staffetta.

