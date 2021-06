Brutte notizie per l'Italia a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi: Larissa Iapichino è costretta a rinunciare a Tokyo 2020 in seguito ad un brutto infortunio subito nel corso degli ultimi campionati italiani svoltisi negli scorsi giorni a Rovereto. Nel corso degli Assoluti l’azzurra ha riportato un infortunio al collo del piede di stacco: gli esami strumentali hanno - poi - evidenziato la grave entità dell'infortunio che costringerà, dunque, la primatista mondiale under 20 del salto in lungo a rinunciare a quella che sarebbe stata la prima storica Olimpiade della propria carriera.

Sogno olimpico rimandato

meno di un mese dall'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo - si partirà il 23 luglio. Delusione amplificata dagli ottimi risultati che la 6.91 fino all'ultimo salto degli Assoluti di Rovereto, quel 6.42 che le è valso il secondo titolo consecutivo all'aperto ma che - di fatto - le costerà davvero carissimo. "Distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro”, dicono gi esami, con il percorso terapeutico che verrà valutato con attenzione nelle prossime ore: la certezza, purtoppo, è che Larissa Iapichino dovrà rinunciare alle Olimpiadi. Una vera e propria doccia fredda per l'azzurra a- si partirà il 23 luglio. Delusione amplificata dagli ottimi risultati che la figlia d'arte - da poco allenata dal padre Gianni - aveva raggiunto negli ultimi mesi, dal nuovo record under 20 indoor difino all'ultimo salto degli Assoluti di Rovereto, quel 6.42 che le è valso ilma che - di fatto - le costerà davvero carissimo. "”, dicono gi esami, con il percorso terapeutico che verrà valutato con attenzione nelle prossime ore: la certezza, purtoppo, è che Larissa Iapichino dovrà rinunciare alle Olimpiadi.

