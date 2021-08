Antonella Palmisano da sogno ai Giochi Olimpici 2021! Sua la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile sul circuito di Sapporo, per la tarantina che proprio oggi compie 30 anni. Sbaragliata la concorrenza delle temibili marciatrici cinesi con una 20 km dominante, ai limiti della perfezione.

Ottava medaglia d'oro per l'Italia, 36esima complessiva come a Roma '60 e Los Angeles 1932, eguagliato record assoluto! Dopo la medaglia "di legno" di Rio 2016 arriva il coronamento di una carriera ad altissimo livello per la portabandiera delle Fiamme Gialle Antonella Palmisano: gli argenti juniores, i bronzi tra mondiali ed Europei e ora l'incredibile exploit a Tokyo. Meritatissimo.

1:29:12 il tempo della nostra Palmisano, argento alla colombiana Arenas, bronzo alla cinese Liu. Le altre italiane: 18esima Valentina Trapletti, 52esima una stoica Eleonora Anna Giorgi.

