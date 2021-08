Non si può dire non riponessimo grandi aspettative nei confronti di Antonella Palmisano, di certo una "punta” della spedizione azzurra di atletica a Tokyo 2020. Forte del record europeo dei 10 km di marcia ottenuto lo scorso ottobre, Nelly si presentava in Giappone con ambizioni da podio, granitiche, ma da qui a pensare avrebbe sbaragliato la concorrenza delle fortissime atleti cinesi, radiocomandate da una leggenda nostrana come Sandro Damilano, ce ne passava. Invece è successo proprio questo, anzi, Antonella ha letteralmente dominato la gara mandando ai matti tutte le avversarie, nessuna esclusa.

Un nome una garanzia

Tokyo 2020 Palmisano d'oro nella 20 km di marcia! Italia da record 3 ORE FA

30 anni esatti, compiuti oggi, e una carriera di tutto rispetto per l’atleta tarantina: i tre argenti juniores tra 2009 e 2013, il bronzo mondiale del 2018 e quello europeo dell’anno successivo. Quanto al precedente olimpico, a Rio fu medaglia di “legno” sì, ma Antonella per ampio margine fece registrare la miglior performance della sfortunata spedizione azzurra. Si consolò con la proposta di matrimonio ricevuta dalla sua dolce metà. L’oro di Tokyo sa di rivincita e al contempo consacrazione per un talento cristallino del nostro movimento, sempre presente al momento del dunque.

Puglia da record

A 24 ore di distanza dall’oro di Massimo Stano nella 20 km di marcia maschile la Palmisano ha emulato il suo corregionale con cui peraltro condivide l’allenatore, l’illuminato Patrizio Parcesepe. Puglia sempre più protagonista a Tokyo 2020, in particolar modo nella marcia. Tante le cartoline che ci porteremo a casa dalla vittoria di Antonella: il fiore di feltro preparato dalla mamma ad accompagnare la trionfale marcia dell’azzurra, il siparietto finale con l’immancabile bandiera, i sorrisoni dispensati nel finale, il gesto da rockettara al momento della premiazione. Che Olimpiade, che Italia!

Palmisano d'oro, ultimi metri col tricolore e la gioia al traguardo

