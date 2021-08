Filippo Tortu torna a parlare dello straordinario exploit della staffetta azzurra 4x100 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dalle pagine della. "Non rivedo mai le mie gare, ma ho fatto un’eccezione. Quante volte l'ho rivista? Almeno duemila. Ho iniziato la stessa sera con Desalu. Tutte le volte che guardo la mia frazione, rivedo mentalmente ogni centimetro. Mi ricordo a occhi chiusi ogni istante. In gara ho avuto sensazioni speciali, mai provate. Era come se testa e corpo fossero scollegati. Ero in uno stato di totale leggerezza", confessa l'atleta brianzolo alla Rosea.