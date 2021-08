Marcell Jacobs conquista una memorabile medaglia d'oro nella finale dei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con nuovo record italiano ed europeo a 9''80. Argento per Kerley (9''84), bronzo per De Grasse (9''89). Tutto vero nella giornata più meravigliosa, folle, indimenticabile della storia dell'atletica leggera italiana.

L'erede di Usain Bolt è Lamont Marcell Jacobs, nato a El Paso cresciuto a Desenzano del Garda, italiano al 100%. Ripetiamo, tutto vero, non è una scenaggiatura in corsa alla Mostra del Cinema di Venezia.

Finale a senso unico quella di Tokyo, con Marcell Jacobs a uscire in testa dai blocchi e resistere nel finale al prepotente tentativo di rientro del sorprendente statunitense Fred Kerley. Bronzo per De Grasse, troppo lontano da Jacobs. Ovvero il nuovo Bolt, correte in giro e ditelo a tutti perché è successo davvero.

Il video della finale

Jacobs oro storico nei 100 metri! Rivivi la gara

