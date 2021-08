"Vedere Tamberi mi ha gasato un sacco. Sono la persona più felice al mondo in questo momento". Lo ha detto Marcell Jacobs, medaglia d'oro nei cento metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. 'Sai chi ha vinto l’ultimo oro olimpico?'. "Usain Bolt. Con lo stesso tempo tra l'altro". Storico Marcell Jacobs.

Jacobs oro storico nei 100 metri! Rivivi la gara

"E’ un sogno che si realizza, mi sentivo meglio della semifinale e mi son concentrato al massimo per correre il più velocemente possibile. Impiegherò una settimana per capire cosa sia accaduto“.

L'abbraccio da brividi fra Jacobs e Tamberi, che festa italiana!

"E’ un risultato che parte da lontano e infatti devo ringraziare la mia famiglia, il mio staff e la mia mental coach Nicoletta Romanazzi. Avevo detto all’inizio che il mio traguardo era la finale, ma una volta che c’ero è chiaro che il desidero era quello di vincere. Sono partito come non mai e quando mi sono visto davanti a tutti ho sfogato con un urlo il mio entusiasmo“, ha aggiunto l’azzurro.

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Giornata storica si diceva per l’oro di Tamberi nel salto in alto (con la stessa misura del qatariano Mutaz Essa Barshim). Un riscontro pazzesco che ha dato ancor più energie a Marcell: “Vedere Gimbo vincere in quel modo mi ha caricato ancora di più e, visto che c’era riuscito lui, volevo fare lo stesso. Sapevo che poi quando avevo tagliato il traguardo per primo, lui c’era ed è stato bellissimo abbracciarci“.

A chiosa la dedica: “Alla mia famiglia e a chi ha creduto sempre in me. Questo risultato ha queste basi“.

La gioia di Malagò

"Una cosa per cui vale sempre la pena credere". Il presidente del CIO Giovanni Malagò commenta così le due medaglie d’oro conquistate dall'atletica italiana, quella di Marcell Jacobs nei 100 metri e quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. "Sono molto felice per l'atletica italiana, oggi in Italia c'è l'uomo più veloce al mondo e l'uomo che salta più in alto. Conosciamo bene le loro storie, e sono molto contento per loro. Tanti complimenti a Marcell e Gianmarco".

Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs - Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

