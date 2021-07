Sugli scudi le ragazze dell'atletica: buone prestazioni per Daisy Osakue, Yadisley Pedroso e Luminosa Bogliolo, felici al termine delle rispettive prove di qualificazione.

Stacca il pass per le semifinali dei 400 ostacoli Pedroso: "Peccato per quella pausa al decimo ostacolo, sono ripartita praticamente da ferma. Ma sono una guerriera, in queste manifestazioni, con l’azzurro addosso, mi trasformo. Non devo sbagliare l’ultimo ostacolo, questo ora è il mio obiettivo"

Si qualifica alla finale del lancio del disco Daisy Osakue, eguagliando il primato italiano che resisteva dal 1999 (da gazzetta.it): "Sono entrata in pedana e ho detto ‘o la va o la spacca, cioè, devi lanciare, non devi fare cose delicate, non devi pensare alla tecnica, mena’. A casa mia si dice ‘cazzimma’, ho voluto lanciare. Volevo fare bene, non immaginavo di eguagliare il record italiano o di entrare in finale alla mia prima Olimpiade, quindi come potete immaginare sto tremando, la temperatura forse è a 50 gradi in questo istante, ma sono felicissima. Ho fatto un durissimo lavoro tutto l’anno. Mia mamma pregava e piangeva prima della qualifica, l’ho sentita e le ho detto ‘tranquilla ma’".

Infine, accesso alla semifinale dei 100 ostacoli, con un po' di brivido, per Luminosa Bogliolo:

Alla prima partenza, ci hanno tenuto tantissimo sul pronti, e l’elicottero che volteggiava sopra lo stadio faceva un grande rumore; ho rischiato di fare falsa, si sentiva poco, e stavo per uscire dal blocco…per fortuna un’altra l’ha fatto prima di me, e allora mi sono imposta di non rischiare, non avrebbe avuto senso finire con una squalifica.

