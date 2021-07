Sam Kendricks è risultato positivo al Covid-19. Una notizia che proprio non ci voleva per l’astista statunitense che, quindi, non potrà gareggiare nella prova dei Giochi Olimpici di Tokyo, dopo che a Rio de Janeiro era salito sul gradino più basso del podio.

Il due volte campione del mondo in carica di salto con l’asta è risultato positivo al Covid-19 ad un controllo nella giornata odierna, come confermato dal padre e co-allenatore Scott Kendricks, che ha riportato la notizia per mezzo di un post su Instagram che recitava, prima di essere rimosso:

“A Tokyo i funzionari hanno informato Sam che il suo test giornaliero per il Covid-19 era positivo, quindi è fuori dalla competizione. Si sente bene e non ha sintomi”.

Il Comitato Olimpico a stelle e strisce ha, suo malgrado, confermato la positività del proprio atleta, affermando che Sam Kendrick era stato trasferito immediatamente in un hotel per l’isolamento, supportato dal personale della squadra. “Sam è un membro incredibile del Team Usa e la sua presenza ci mancherà”. Secondo Virgilio Sport, citando Usa Track and Field, i contatti stretti di Kendrick sono stati immediatamente avvisati, e stanno di conseguenza: “…seguendo le indicazioni sui prossimi passi per garantire la sicurezza del resto della nostra delegazione e per offrire supporto a Sam”.

