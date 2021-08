Zane Weir si è qualificato alla finale del getto del peso alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’italiano si è inventato un lancio strepitoso, toccando 21.25 metri e guadagnando il pass per l’atto conclusivo addirittura con la minima di qualifica (fissata a 21.20) e non restando semplicemente tra i migliori 12 del turno eliminatorio.

Il 27enne di italo-sudafricano - cittadinanza acquisita per il nonno materno, triestino - ha migliorato di ben venti centimetri il proprio personale siglato qualche settimana fa a Livorno. L’azzurro accede alla finale addirittura con la quinta misura, soltanto alle spalle di autentici fuoriclasse come lo statunitense Ryan Crouser (22.05, il Campione Olimpico e primatista mondiale ha messo subito le cose in chiaro), il neozelandese Tomas Walsh (21.49 per il Campione del Mondo 2017), il bosniaco Mesud Pezer (21.33) e il romano Darlan Romani (21.31).

Non si chiederà di certo una medaglia a Zane Weir, ma l’ingresso in finale con il personale è davvero notevole e impreziosisce la sua patecipazione ai Giochi. A deludere, invece, è stato Leonardo Fabbri: il toscano non è mai riuscito a brillare nel corso di questa stagione, anche a causa del Covid-19 con cui ha dovuto fare i conti in inverno, ed è rimasto lontano dal roboante 21.99 dello scorso anno (nel 2021 ha timbrato 21.71 al Golden Gala di Firenze, ma è mancata totalmente la continuità). Il nostro portacolori si ferma a 20.80 metri, rimanendo fuori dalla finale per dieci centimetri (è 14mo).

Gli statunitensi Joe Kovacs (Campione del Mondo in carica) e Payton Otterdahl sono tra i favoriti della vigilia per il podio ma si sono salvati per il rotto della cuffia (20.93 e 20.90). A completare il quadro dei finalisti sono l’egiziano Mostafa Hassan (21.23), il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (21.16), il sudafricano Kyle Blignaut (20.97), il neozelandese Jacko Gill (20.96), il serbo Armin Sinancevic (20.96). L’altro azzurro Nick Ponzio chiude al 20mo posto (20.28).

Quando vedere la finale?

Giovedì 5 agosto ore 04:05

Dove?

