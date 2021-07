Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 1a giornata | Sessione mattutina 00:00:00 Replica

6:06 - Si chiude la sessione mattutina

Con la fine delle batterie dei 100 metri termina la sessione mattutina di gare. L'atletica torna in scena a mezzogiorno. Ci saranno le qualificazioni dei 5000, del peso e del triplo donne, della 4x400 mista e la prima finale: i 10.000 maschili (alle 13.30). A dopo!

Tokyo 2020 L'atletica a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 09:15

5:51 - Tempi pazzeschi nei 100!

Dopo il 10.82 di Thompson arrivano altri due crono clamorosi: l'ivoriana Ta Lou corre addirittura in 10.78, Fraser-Pryce "si ferma" a 10.84. Che livello!

5:32 - Brava Anna Bongiorni, è in semi!

Anna Bongiorni si qualifica per le semifinali dei 100 metri! Super l'azzurra, che chiude terza la sua batteria in 11.35!

5:23 - Fontana out, pazzesca Elaine Thompson!

Niente da fare per Vittoria Fontana nella sua batteria dei 100 metri, l'azzurra chiude in 11.53 ed è eliminata. Vince una stratosferica Elaine Thompson: la campionessa di Rio stampa un folle 10.82!

5:18 - Eliminato Faloci

Giovanni Faloci lancia a 57.33 e chiude 14esimo la qualificazione del disco. L'azzurro è eliminato.

5:04 - Batterie 100 femminili

In chiusura di programma mattutino ecco le batterie dei 100 femminili (in precedenza c'era stato un turno preliminare). Due italiane in corsa: Anna Bongiorno e Vittoria Fontana.

4:57 - Due nulli per Faloci nel disco

C'è anche Giovanni Faloci in campo, impegnato nelle qualificazioni del disco. Ma l'azzurro ha già commesso due nulli.

4:44 - Sibilio si qualifica

Bravo Alessandro Sibilio! L'azzurro chiude terzo in 49.11 (vince Warholm senza scomporsi) e si qualifica. Bene così.

4:26 - Iniziati i 400 ostacoli uomini

Sono cominciate le batterie dei 400 ostacoli maschili. C'è anche Alessandro Sibilio, che correrà insieme a Karsten Warholm.

4:12 - Tamberi in finale

Solo in dodici superano quota 2.28 e la qualifica termina qui: Gimbo Tamberi è in finale nell'alto grazie al 2.28 superato al secondo tentativo.

4:07 - Bellò quinta, si qualifica!

Elena Bellò ci prova, facendo gara dura e di testa, poi cede nel rettilineo finale e chiude quinta. Ma il tempo è buono e ce la fa a qualificarsi!

3:55 - Tamberi ok a 2.28 al secondo!

Non sbaglia al secondo tentativo a 2.28, Tamberi c'è! Sono in dodici ad aver superato questa misura, in otto senza errori.

3:45 - Tamberi sbaglia a 2.28

Primo errore di giornata per Tamberi, che sbaglia il primo tentativo a 2.28. Sbagliano anche Protsenko e Ivanyuk.

3:30 - Iniziate le batterie degli 800 donne

Sono in gara anche le donne degli 800 metri. C'è Elena Bellò a caccia della qualificazione. Passano le prime tre di ogni batteria, più sei ripescaggi.

3.22 - Tamberi bene anche a 2.25

Continua il percorso netto di Gianmarco Tamberi, che salta 2.25 al primo tentativo. In scioltezza anche Mutaz Barshim, che non aveva neanche saltato ai 2.17. Gli altri "immacolati" sono Lovett, Nabokau, Protsenko, Mason, Akimenko e Woo.

3:17 - Eliminato Sottile

L'Italia perde Stefano Sottile nel salto in alto: l'azzurro sbaglia tre volte a 2.21 e saluta la gara.

3:13 - Osama Zoghlami out, dentro il fratello Ala

Che peccato per Osama Zoghlami! L'azzurro fa gara di testa, ma chiude quarto in volata (8.19.51). Il tempo di batteria è alto e purtroppo è fuori per pochissimo. Ufficialmente ripescato il fratello Ala, avremo due italiani nella finale dei 3000 siepi.

3:02 - Tamberi ok ai 2.21

Gimbo Tamberi senza problemi anche al secondo salto della sua giornata, a quota 2.21.

2:56 - Abdelwahed si qualifica!

Che bravo Abdelwahed! L'azzurro sembrava in difficoltà al penultimo giro, poi si riprende alla grande e chiude terzo. È qualificato alla finale in 8.12.71, vicinissimo al suo personale. In virtù dei tempi di questa batteria crescono le possibilità di ripescaggio di Ala Zoghlami.

2:54 - Errore Sottile a 2.21

Stefano Sottile sbaglia al primo tentativo ai 2.21. Inizia anche il lancio del disco, col nostro Faloci impegnato nel gruppo B (dalle 3.20).

2:47 - Seconda batteria 3000 siepi con Abdelwahed

Seconda batteria dei 3000 siepi e secondo dei tre azzurri in gara: forza Ahmed Abdelwahed!

2:39 - Quarto Ala Zoghlami

Ala Zoghlami chiude al quarto posto la sua batteria, ma col personale di 8.14.06! Gara molto veloce, con l'etiope Girma che segna 8.09.83. Ora speriamo in un ripescaggio per Zoghlami, ma c'è fiducia.

2:33 - 3000 siepi con Ala Zoghlami

C'è l'azzurro Ala Zoghlami nella prima batteria dei 3000 siepi maschili. Si qualificano direttamente solo i primi tre.

2:25 - Tamberi facile sui 2.17

Inizia l'Olimpiade di Tamberi: l'azzurro salta 2.17 senza alcun problema, staccando anche piuttosto lontano. Stesso risultato anche per Sottile, agevolmente oltre questa prima misura. Ricordiamo che si entra in finale saltando 2.30 o entrando tra le prime 12 misure.

2:19 - Il programma, subito Tamberi

Sono sei le gare di qualificazione previste in questa sessione: 100 femminili (Anna Bongiorno, Vittoria Fontana), salto in alto maschile (Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi), disco maschile (Giovanni Faloci), 3000 siepi maschili (con Ala Zoghlami, Osama Zoghlami, Ahmed Abdelwahed), 800 femminili (Elena Bellò), 400 ostacoli maschili (Alessandro Sibilio).

2:10 - Il gran debutto dell'atltetica

Ci siamo, signori: è il 30 luglio e l'atletica fa il suo debutto a Tokyo 2020! Niente finali in questa sessione, mentre la prima sfida per le medaglie saranno i 10.000 maschili (alle 13.30 ora italiana).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Salto in alto

Tokyo 2020 TAMBERI: "ORA VOGLIO GIOCARMELA IN FINALE" 38 MINUTI FA