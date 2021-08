Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Atletica 3a giornata | Sessione serale 00:00:00 Replica

15:15

Finisce qui una serata pazzesca di atletica a Tokyo! L'Italia ne esce con due ori leggendari. Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs sono campioni olimpici! A presto amici di Eurosport!

Tokyo 2020 L'atletica a Tokyo 2020: gare, qualificati e calendario 10/03/2020 A 09:15

15:11

Giovanni Malagò ad abbracciare Jacobs e Tamberi. Nemmeno il presidente del CONI crede a ciò che è appena accaduto.

15:09

Italia che sale ora al nono posto del medagliere, al termine della seconda settimana.

15:06

DUE ORI IN 5 MINUTI, gli stessi ottenuti in tutti i Giochi fino a qui dal Tricolore.

15:03

Abbraccio cartolina tra Jacobs e Tamberi. Questi due ragazzi stanno riscrivendo la storia dell'atletica azzurra.

15:00

9.84 per Kerley, secondo. 9.89 per il canadese de Grasse, medaglia di bronzo.

14:56

45 passi nella leggenda. Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi! Stiamo assistendo ad un momento storico!

14:54

OROOOOOOOOOOOOOOOOO! MA NON E' VERO, MA NON E' POSSIBILE! JACOBS CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 METRI! 9.80! LEGGENDARIO!

14:52

FALSA PARTENZA DI HUGHES. Il britannico è fuori! Restano in 7. Tensione clamorosa.

14:49

Tutto pronto per la finale dei 100 metri uomini. Sta per essere incoronato l'uomo più veloce del pianeta.

14:47

ORA MARCEL JACOBS nella finale dei 100 metri. Potrebbe accadere l'imponderabile.

14:44

Sbaglia Tamberi ma Barshin non vuole disputare lo spareggio. ORO PER ENTRAMBI! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO! GIANMARCO TAMBERI CAMPIONE OLIMPICO!!! 5 anni dopo Rio, è il finale di un film!

14:42

SBAGLIAAAAA! SBAGLIA NEDASEKAU. Male che va sarà argento per Gimbo, che se dovesse sbagliare andrebbe allo spareggio! Ora Tamberi...

14:42

ERRORE PER BARSHIN. Terzo della sua prova. Ora attendiamo il temibilissimo Nedasekau. Se sbaglia, Tamberi è almeno medaglia d'argento.

14:39

SBAGLIA TAMBERI. Secondo errore a 2.39m. Sempre al comando comunque l'azzurro, mentre anche Andreson lascia la gara. MEDAGLIA PER L'ITALIA! UFFICIALE!

14:37

RECORD DEL MONDO! 15.67 PER LA VENEZUELANA ROJAS NEL TRIPLO! Ora Tamberi!

14:36

Errore anche per l'australiano Starc. 2.39 che resta uno scoglio insormontabile.

14:34

Ci lascia il coreano Woo, al terzo errore a 2.39m. Restano in 5...

14:32

MacMaster vince in 48.26 l'ultima semifinale. SIBILIO è in finale! CHE ITALIA!

14:30

SBAGLIA ANCORA BARSHIN! Secondo errore a 2.39 per il qatariota, al comando con Tamberi fino a qui! Calma!

14:29

Altro errore per lo statunitense Harrison, a cui resta solo un altro errore. Sono rimasti in 6 in gara.

14:26

Sbaglia il nostro Gimbo, con un salto comunque positivo. Resta al comando l'azzurro.

14:25

Anche l'australiano sbaglia il primo approccio ai 2.39m. Per ora nessuno è riuscito a superare questa misura. Ora Tamberi...

14:24

Sbaglia il primo tentativo a 2.39 il sudcoreano Woo. Si inizia a trattenere il fiato per Gianmarco Tamberi.

14:22

Seconda semifinale dei 400 ostacoli maschili vinta dal brasiliano Dos Santos. Bene Sibilio, che giunge terzo in 47.93! TEMPO STELLARE!

14:19

ATTENZIONE! Sbaglia Barshin ai 2.39m. Discorsi per l'oro che restano dunque apertissimi.

14:16

15.25 per la venezuelana Rojas nella finale del triplo, nella sua personale caccia al record del mondo.

14:12

Si sale a 2.39. Finale pazzesca!

14:10

SOGNIAMOOO! SOGNIAMO CON GIANMARCO "GIMBO" TAMBERI! Dopo 9 anni di attesa è sempre al comando con 2.37 saltato al primo tentativo! Non ha sbagliato nulla!

14:07

Anche il sudcoreano Woo fallisce il primo tentativo a 2.37m.

14:04

Sbaglia Akimenko, che lascia dunque la gara, fallendo a 2.37m.

14:02

Il bielorusso Nedasekau passa a 2.37 al primo tentativo. Si fa dura ora, Tamberi deve saltare 2.37m.

14:00

Sono rimasti 7 atleti nella finale del salto in alto. Subito Barshin a 2.37. Non sbaglia il qatariota.

13:56

NON SBAGLIA! NON SBAGLIA TAMBERI! Al primo tentativo anche a 2.35m! Le medaglie si avvicinano, con un asta che ha tremato pericolosamente per qualche secondo. Molti atleti tentano ora direttamente il 2.37.

13:53

Barshin favoloso a 2.35m. Misura saltata al primo tentativo anche dal sudcoreano Woo.

13:49

La venezuelana Rojas continua ad impressionare nel triplo femminile. Avrebbe siglato il nuovo record del mondo, ma il salto è nullo.

13:45

1.44.04 invece nella terza semifinale per Rotic. Finale per lui.

13:41

1.44.11 per l'australiano Bol, che vince la seconda semifinale degli 800 maschili e vola in finale con facilità.

13:36

TAMBERI NON SBAGLIA A 2.33M! L'azzurro è ancora in testa! Ora si volerà a 2.35m. Perfetto fino a qui! L'unico con Barshim a non avere mai sbagliato.

13:33

Nedasekau senza problemi a 2.33! Errori invece per i due russi Akimenko e Ivanyuk.

13:29

Barshim impeccabile. 2.33m saltato con impressionante scioltezza dal qatariota.

13:26

Rojas da paura! Subito un 15.61 che le vale il record olimpico!

13:22

Prende il via la finale del salto triplo femminile. Ci sono due atlete che potrebbero abbattere il record del mondo, attenzione!

13:17

Premiazione del lancio del disco femminile, con la brillantissima Raven Saunders che si mette un argento al collo.

13:13

Sono in 6 ad aver saltato 2.30m al primo tentativo.

13:09

Ancora perfetto Tamberi! 2.30m saltato con grande facilità. L'azzurro prosegue senza errori.

13:04

Sbaglia Ivanyuk. Il russo fallisce il primo tentativo a 2.30m.

13:01

Seconda batteria dei 100 metri ostacoli femminili. vince in 12.40 la giamaicana Anderson. L'azzurra Bogliolo è super in 12.75! Non sarà in finale ma ha appena stabilito il nuovo record italiano!

12:57

Primo atleta a saltare 2.30m Barshim. Restano in 12 nella finale dell'alto.

12:51

2.27 per Tamberi! Gimbo continua a non sbagliare nulla!

12:48

Prima semifinale dei 100 ostacoli femminili al via. Nessuna italiana presente. La vince la nigeriana Amusan, in 12.62.

12:45

Jacobs entra in finale con il terzo tempo complessivo. Tortu ovviamente out dalla finalissima.

12:42

FINALEEEE! PAZZESCO! Su domina in 9.83! MARCEL JACOBS SCRIVE LA STORIA, è in finale con 9.84! RECORD EUROPEO!

12:40

CI SIAMO! Marcel Jacobs e la terza semifinale dei 100 metri. L'Italia col cuore in gola per il suo primatista.

12:36

2.24 per Gianmarco Tamberi, in totale controllo anche su questo secondo salto. Azzurro che sembrerebbe essere in buona condizione.

12:33

Hughes vince la seconda semifinale in 9.98 e vola in finale. Secondo Bromell, in 10"00. Tortu finisce al settimo posto, per lui 10"16.

12:30

Tutto pronto per la semifinale di Filippo Tortu. L'azzurro va a caccia di una finale complicatissima da raggiungere.

12:28

A breve intanto la finale del salto triplo femminile. C'è un record mondiale che potrebbe cadere.

12:24

Kerley domina la prima semifinale in 9.96 e vola in finale con il canadese De Grasse, secondo in 9.98.

12:20

Molto bene Tamberi. 2.19 saltato al primo tentativo con grande facilità. Ricordiamo che è il penultimo a saltare della finale.

12:17

Falsa partenza per il britannico Prescod, si riparte.

12:14

Prima delle 3 semifinali dei 100 metri maschili, senza italiani. Occhi puntati sul canadese Andrè De Grasse. I primi 2 volano in finale, con 2 atleti che verranno ripescati dopo il resoconto finale.

12:11

Ecco Gianmarco Tamberi. L'azzurro insegue un sogno da oltre 9 anni.

12:09

CI SIAMO! Presentazione dei finalisti della finale del salto in alto maschile.

12:05

Intanto spazio al podio tutto jamaicano dei 100 metri femminili. Oro, lo ricordiamo, per Thompson, in 10"61.

12:01

Meno di 10 minuti all'inizio della finale. Ricordiamo che Tamberi attende questo momento da 9 lunghi anni, dopo lo sfortunato infortunio del 2016.

11:57

Stadio Olimpico avvolto nei chiaroscuri del tramonto giapponese. La finale del salto in alto sarà la prima prova in programma.

11:53

Vi ricordiamo che la finale di Gianmarco Tamberi inizierà alle ore 12:10, mentre Tortu e Jacobs saranno in pista per le loro semifinali dei 100 metri rispettivamente alle 12:23 e alle 12:31.

11:50

Ci siamo! Un saluto amici di Eurosport e benvenuti in questa ricchissima sessione di gare atletica. Italia col cuore in gola per la finale del salto in alto maschile in cui sarà presente Gianmarco Tamberi (ore 12:10). Attesa anche per le semifinali dei 100m con Jacobs e Tortu.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Salto in alto

Tokyo 2020 JACOBS: "MI SERVIRÀ UNA SETTIMANA PER REALIZZARE" 2 ORE FA