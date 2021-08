Se nell'intenso avvicinamento olimpico a Tokyo 2020 vi è capitato di leggere un articolo che presentava gli atleti più attesi in Giappone avrete sicuramente letto il nome di Karsten Warholm. L'uomo arrivato da Ulsteinvik (Norvegia) ha appena 25 anni, ma è il signore dei 400 ostacoli già da qualche anno. Lo scorso 1° luglio ha deciso di legare ulteriormente il suo nome a questa specialità, correndo in 46''70 al Bislett Stadium di Oslo, classica tappa di Diamond League. Il nuovo record del mondo, a cui girava intorno già da qualche tempo, con buona pace di Kevin Young e del suo 46''78 che resisteva dai Giochi di Barcellona 1992. Il miglior viatico verso l'appuntamento a cinque cerchi, dove arrivava con intenzioni bellicose. Quello che ha combinato poi, però, va oltre ogni immaginazione.

WARHOLM PAZZESCO! ORO CON RECORD DEL MONDO NEI 400 HS

45''94 con cui ha vinto l'oro olimpico è il secondo primato mondiale battuto a Tokyo nell'atletica. Ma con tutto il rispetto per il 15.67 nel triplo dell'immensa Yulimar Rojas, qui siamo a livelli ancor più eccelsi. La prestazione individuale più incredibile vista in questi Giochi. Un tempo disumano (76 centesimi meglio del precedente limite!) in una finale dove il secondo ha a sua volta corso sotto il precedente record e il terzo non ce l'ha fatta per due centesimi. con 37 gradi. Folle. Nelle semifinali dei 400 piani c'è chi ha fatto un tempo più alto e l'ultimo qualificato per la gara che assegnerà le medaglie ha corso poco più di un secondo più veloce di lui. Senza ostacoli. Ilcon cui ha vinto l'oro olimpico è il secondo primato mondiale battuto a Tokyo nell'atletica. Ma con tutto il rispetto per il 15.67 nel triplo dell'immensa Yulimar Rojas, qui siamo a livelli ancor più eccelsi.. Un tempo disumano (76 centesimi meglio del precedente limite!) in una finale dove il secondo ha a sua volta corso sotto il precedente record e il terzo non ce l'ha fatta per due centesimi. Una gara celestiale , dove Warholm ha avuto stimoli sia dal prestigio del palcoscenico che da Rai Benjamin, in corsa per l'oro fino all'ultimo ostacolo. E un crono che, ovviamente, lo porta ad essere il primo di sempre ad abbattere la barriera dei 46'' quando fino a poco tempo fa sembrava impossibile scendere sotto i 47''. Tutto questo di mattina,. Folle. Nelle semifinali dei 400 piani c'è chi ha fatto un tempo più alto e l'ultimo qualificato per la gara che assegnerà le medaglie ha corso poco più di un secondo più veloce di lui. Senza ostacoli.

Con l'uomo da cinque ori Caeleb Dressel e pochi altri, Warholm è già uno dei simboli di queste Olimpiadi. Per lui che nasce decathleta e che ha cominciato a correre nei 400 ostacoli appena nel 2014 si chiude un cerchio. A Rio 2016, appena ventenne, non era riuscito a qualificarsi per la finalissima. In semifinale aveva corso in 48''81 e Kerron Clement aveva poi vinto l'oro in 47''73. Un'Era preistorica, altro che cinque anni fa. Nel frattempo, il norvegese è diventato imbattibile. Oro mondiale a Londra 2017, oro europeo a Berlino 2018, bis iridato a Doha 2019. Imbattuto in Diamond League dal 2017. Ora campione anche nell'evento più importante. "Quella che ho fatto è una cosa folle - ha detto lui dopo la gara - è di gran lunga il momento più importante della mia vita. Mi sono allenato come un maniaco. Ho fatto fatica ad addormentarmi, avevo una sensazione speciale dentro di me, come quella che si prova a sei anni la vigilia di Natale. Ero concentrato per ottenere l'ultima medaglia della mia collezione che mi mancava, ora è completa. Mi darò nuovi obiettivi ma non è finita". Un uomo che sembra senza limiti, con tanti anni di carriera davanti per estendere il suo regno.

