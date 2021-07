Ancora una vittoria per l’Italia in preparazione verso le Olimpiadi di Tokyo. Al Sendai Baseball Stadium (riconvertito per il softball nella fattispecie) le azzurre guidate dal manager Federico Pizzolini battono per 2-1 la formazione di Japan Softball League delle Honda Reverta Tochigi.

Un successo giunto in rimonta e con Alexia Lacatena al lancio, molto brava a mettere a segno 9 K. L’unico punto subito dalle azzurre non dipende da lei, e ne approfitta, nel terzo inning, Koumi Hishitani.

Nel sesto, invece, tocca a Erika Piancastelli ribaltare completamente il risultato: un fuoricampo da due punti, che spinge a casa anche Emily Carosone, fa sì che la capitana della Nazionale metta il marchio fondamentale su questa vittoria.

Una notizia, però, è la migliore di qualsiasi vittoria o sconfitta: il ritorno di Marta Gasparotto dietro al piatto; se nella prima partita è stata usata come prima base, in questa seconda è tornata anche nel ruolo di catcher.

