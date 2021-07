L’Italia ha conquistato ieri per la dodicesima volta il titolo di Campione d’Europa nel softball, battendo in finale l’Olanda con il punteggio di 9-5. Una partita ovviamente non facile ma nella quale le azzurre sono riuscite ad esprimersi al meglio portando a casa un titolo tanto prestigioso quanto meritato.

La capitana della nostra nazionale, Erika Piancastelli, esprime così tutta la sua gioia: “È stata una giornata indimenticabile. Greta Cecchetti ha fatto una partita magica, che Andrea Howard ha firmato al momento giusto. Sapevamo che l’Olanda avrebbe attaccato forte nei primi inning e non ci siamo scomposte“.

La protagonista del match, Greta Cecchetti, ha analizzato così la prestazione delle azzurre: “L’intera pedana ha contribuito a questa vittoria, è stato così tutta la settimana. Questo successo in Italia ci ripaga di tutto quello che è successo, segna la fine di un anno e mezzo veramente difficile“.

Giulia Longhi è stata un’altra delle atlete che si è messa in luce nella spettacolare finale contro le olandesi: “Con quel triplo ho voluto dare la carica alla squadra. ho visto la palla allontanarsi e ho corso più forte che posso per arrivare in terza. Essere sotto subito di tre punti non ci ha scomposto, è già successo e abbiamo affrontato tutto con molta calma“.

Il presidente federale Andrea Marcon guarda con fiducia al futuro: “Questa vittoria ha tantissimi significati. È una sequenza di emozioni fortissime che abbiamo vissuto giorno per giorno e oggi il ricordo di Enrico è stato ancora più forte ed emozionante. Greta stasera ha messo in campo una personalità eccezionale, ma non dobbiamo dimenticare che la partita l’ha chiusa una ragazza di 19 anni. È iniziato il futuro“.

