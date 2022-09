Banco di Sardegna Sassari è la prima squadra finalista della Frecciarossa Supercoppa Italiana 2022! La formazione allenata da Piero Bucchi vince 84-83 una Bertram Yachts Tortona soltanto nell'ultimo minuto: prima la tripla di Eimantas Bendzius (23 punti), poi la super stoppatona del nuovo centro biancoblù, Chinanu Onuaku, sul tiro di Semaj Christon, fino a quel momento autore di una prova da assoluto MVP (25 punti, con 10/17 dal campo e 4 assist). Una sfida equilibrata per tutti e quaranta i minuti, decisa soltanto dalle prodezze di due cestisti che saranno fondamentali nel corso della stagione della Dinamo, anche e soprattutto in Serie A. Ilè la prima squadra finalista della Frecciarossa Supercoppa Italiana 2022! La formazione allenata da Piero Bucchi vinceuna semifinale tiratissima contro lasoltanto nell'ultimo minuto: prima la tripla di(23 punti), poi la super stoppatona del nuovo centro biancoblù,, sul tiro di, fino a quel momento autore di una prova da assoluto MVP (, con 10/17 dal campo e 4 assist). Una sfida equilibrata per tutti e quaranta i minuti, decisa soltanto dalle prodezze di due cestisti che saranno fondamentali nel corso della stagione della Dinamo, anche e soprattutto in Serie A.

Il Banco di Sardegna attende così la vincente della seconda semifinale, quella tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, per la finale di giovedì 29 settembre 2022, alle ore 20:45 sul parquet del PalaLeonessa A2A di Brescia e con diretta TV su Eurosport 2. Per i "Leoni" di coach Ramondino, il rammarico di aver condotto a lungo questa semifinale, sfruttando le sfuriate di Christon e quelle di un Mike Daum da 23 punti in altrettanti minuti (col 60% al tiro), ma anche la consapevolezza che, nonostante i cambi derivati dal mercato estivo, anche quest'anno il cammino potrebbe essere molto interessante per l'ormai consolidata - per quanto nuova - realtà della Pallacanestro italiana.

La partita

Tortona parte schierando il quintetto formato da Christon, Harper, Filoni, Daum e Cain, col nuovo playmaker bianconero subito devastante nelle penetrazioni 1vs1 e autore di ben 8 punti nel quarto iniziale. La Dinamo di coach Bucchi risponde con le invenzioni di Robinson - regista del quintetto iniziale, composto anche da Gentile, Kruslin, Jones e Onuaku, gravato però di due falli personali dopo pochi possessi - ma fatica molto difensivamente sul ball-handling degli esterni avversari e deve anche assistere allo show offensivo di Daum. "The Dauminator", com'è ormai noto dai tempi del college negli Stati Uniti, infila infatti 11 punti in rapidissima successione e spezza gli equilibri dopo il bell'avvio della Dinamo, anche perché i biancoblù incappano in una serie, tanto forzata quanto inattesa, di palle perse. A fine 1° quarto il Derthona è così avanti (23-19), ma nei 5' iniziali della frazione successiva l'inerzia passa di mano. La squadra di coach Ramondino si ferma improvvisamente in attacco, ricercando troppo il tiro pesante (5/19 all'intervallo) e beneficiando solo del totem Severini: il lungo italiano fa la differenza a rimbalzo offensivo (4 a metà gara) e sorregge, da solo, l'attacco bianconero, ma non può bastare. Sassari parte forte con uno 0-6 di break a inizio 2° periodo, sfruttando la verve e le assistenze di Gentile per i compagni, per poi beneficiare delle sfuriate di Kruslin dal palleggio e della connection Robinson-Onuaku, quest'ultima capace di generare alley-oop da highlight. Nel timeout, coach Bucchi richiama l'attenzione difensiva e viene ripagato dai suoi cestisti, mentre Tortona esaurisce troppo presto il bonus falli di squadra e, dopo aver trovato il +7 (42-35) grazie alla coppia Christon-Daum, paga dazio sul finale di 1° tempo. Bendzius è infatti abilissimo nel lucrare falli e tiri liberi, firmando così il 44-44 dopo 20' di sfida (12/14 a cronometro fermo per la Dinamo).

Il tabellino

Bertram Yachts Tortona - Banco di Sardegna Sassari

Tortona : Semaj , Mortellaro , Candi, Jankovic , Filloy , Severini , Harper, Daum , Cain , Radosevic , Filoni . All. Ramondino.

: Semaj , Mortellaro , Candi, Jankovic , Filloy , Severini , Harper, Daum , Cain , Radosevic , Filoni . All. Ramondino. Sassari: Jones , Pisano , Piredda , Robinson , Dowe , Kruslin , Gandini , Bendzius , Gentile , Raspino, Diop , Onuaku . All. Bucchi.

