Il futuro del basket è adesso e saranno le luci di Las Vegas ad illuminarlo a giorno. Sì perchè questa notte, e poi in replica giovedì, andranno in scena due gare di esibizione tra Boulogne Metropolitans '92 e G-League Ignite, le squadre rispettivamente di Victor Wembanyama e Scoot Henderson, i futuri numero 1 e 2 del Draft NBA 2023 del prossimo giugno. In sostanza, due partite organizzate per attirare tutti gli addetti ai lavori - 200 scout accreditati, dirigenti, giornalisti da tutto il mondo, agenti - e permettere loro di osservare da vicino l'unicorno francese e la guardia americana, due prospetti "generazionali" della pallacanestro.

Le due partite saranno trasmesse in diretta nazionale su ESPN (in Italia si potrà seguire dagli abbonati al League Pass NBA, alle 4 di stanotte e alle 21 di giovedì, ndr) e stanno generando un'attenzione mediatica tale da ricordare quanto accadde nel lontano 2003, con la stessa ESPN che mandò in TV la sfida di high school tra Oak Hill Academy e la St. Vincent-St. Mary's di un certo LeBron James. Inoltre, per completare il "pacchetto", nel giorno libero di mercoledì, a Las Vegas giocheranno una partita di preseason i Phoenix Suns e i Los Angeles Lakers dell'appena citato LeBron James.

Wembanyama vs Henderson

Wembanyama-Henderson, i due non hanno bisogno di troppe presentazioni, soprattutto il francese, già in evidenza da qualche stagione per i suoi esordi da professionista con Nanterre, i video degli allenamenti con Gobert e Poirier, i flash dello scorso anno in Eurolega con l'Asvel Villeurbane e la decisione estiva di trasferirsi al Boulogne Metropolitans 92, club parigino allenato da Vincent Collet, ct della Francia, che però non disputa nessuna coppa europea ma solo il campionato locale. Nelle prime tre partite di Pro A, 2 vinte e una persa, Victor sta viaggiando a 17 punti di media in 27' di utilizzo col 49% al tiro, più 8 rimbalzi e 2 stoppate di media, senza dimenticare tutte le giocate da highlights che Tornando al confronto, i due non hanno bisogno di troppe presentazioni, soprattutto il francese, già in evidenza da qualche stagione per i suoi esordi da professionista con, i video degli allenamenti con, i flash dello scorso anno in Eurolega con l'e la decisione estiva di trasferirsi al, club parigino allenato da, ct della, che però non disputa nessuna coppa europea ma solo il campionato locale. Nelle prime tre partite di Pro A, 2 vinte e una persa,sta viaggiando a 17 punti di media in 27' di utilizzo col 49% al tiro, più 8 rimbalzi e 2 stoppate di media, senza dimenticare tutte le giocate da highlights che fanno immediatamente il giro del mondo via social

Wembanyama, nato il 4 gennaio 2004, è il prototipo dell'unicorno, un mix tra Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert e Kevin Durant, un talento generazionale senza ruolo in grado di fare letteralmente qualsiasi cosa sul parquet vista l'incredibile mobilità e coordinazione al netto di un corpo da 222 centimetri e poco più di 90 chilogrammi, con un'apertura alare che sfiora i 240 centimetri! Sbarcato a Las Vegas con la squadra, il francese ha dichiarato con grande faccia tosta: "Penso che Scoot sia davvero un grandissimo giocatore. Se non fossi mai nato, avrebbe sicuramente meritato di essere scelto per primo al prossimo Draft NBA".

Henderson invece è la classica point guard moderna, simile ai vari Ja Morant, John Wall e De'Aaron Fox. Lo scorso anno, a soli 17 anni, è stato un uragano in G-League con gli Ignite, la franchigia allestita proprio per accogliere i super prospetti in arrivo dal liceo che non andavano al college e che da quest'anno ha base a Henderson, nel Nevada. Esterno esplosivo, atletico, devastante in campo aperto ma anche con leadership e personalità rare per un ragazzo così giovane, Scoot nel 2021-22 ha viaggiato a 14 punti, 5 rimbalzi e quasi 4 assist di media nella lega di sviluppo.

Spurs, Jazz e Magic sognano la numero 1

Draft 2023. Sulla carta, i San Antonio Spurs, gli Utah Jazz e gli Orlando Magic, ma anche Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, staranno già facendo un pensierino a Wembanyama e a Henderson. Sono tutte in situazione di "rebuilding", di ricostruzione, e sono ben consapevoli che accaparrarsi uno di questi due talenti potrebbe aiutarli a tornare ai vertici: per una volta, perdere potrebbe essere più dolce del solito. La stagione NBA non è ancora iniziata , ma è inevitabile che alcune franchigie guardino già al. Sulla carta, i, glie gli, ma anche, staranno già facendo un pensierino ae a. Sono tutte in situazione di "", di ricostruzione, e sono ben consapevoli che accaparrarsi uno di questi due talenti potrebbe aiutarli a tornare ai vertici: per una volta, perdere potrebbe essere più dolce del solito.

