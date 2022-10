Tre sconfitte consecutive in campionato. sul fondo del gruppo B con un record di 1-2, in compagnia dell'AEK Atene. La trasferta di Karsiyaka è dura. La formazione turca ha una rotazione corta, ma può contare su un nucleo di grande esperienza e qualità. Errick McCollum gioca la parte del leone con una serata mostruosa da 33 punti e 5 assist con 6/11 dall'arco, ben spalleggiato da Kenan Sipahi (15+4 assist) e Angel Delgado (14+10 rimbalzi). Due in Champions League . E, nel mezzo del pantano di questo inizio stagionale, la UnaHotels Reggio Emilia si ritrova, in compagnia dell'AEK Atene. La trasferta di Karsiyaka è dura. La formazione turca ha una rotazione corta, ma può contare su un nucleo di grande esperienza e qualità.gioca la parte del leone con una serata mostruosa da 33 punti e 5 assist con 6/11 dall'arco, ben spalleggiato da(15+4 assist) e(14+10 rimbalzi).

Dopo un primo periodo equilibrato, il Pinar costruisce un piccolo margine di vantaggio all'intervallo lungo (46-42) e allarga il gap in avvio di quarto periodo (+12). La Reggiana ricuce parzialmente il divario fino al -2 ma fallisce il tiro del sorpasso con Olisevicius e gestisce poi male un paio di possessi nel finale, consegnando la vittoria agli avversari.

Non servono le doppie cifre di Osvaldas Olisevicius (12), Nate Reuvers (12+8 rimbalzi) e Mikael Hopkins (11). Andrea Cinciarini sfiora la doppia-doppia fermandosi a 8 punti e 10 assist. Mentre si rivede, dopo tre mesi di stop, Arturs Strautins, in campo per una manciata di minuti ma già in grado di segnare i suoi primi punti della stagione. Reggio tornerà in campo in Champions League martedì 22 novembre affrontando proprio il Pinar Karsiyaka nella partita di ritorno al PalaBigi. Vietato sbagliare.

Pinar Karsiyaka - UnaHotels Reggio Emilia 83-76

: V. Brown 10, Kuzminskas 4, McCollum 33, Delgado 14, Sipahi 15; J. Brown 5, Durmaz 2, Akyazili, Celep. N.e.: Baris, Cantekin, Flatten. All.: Sarica. Reggio Emilia: Cinciarini 8, Hopkins 11, Olisevicius 12, Anim 7, Reuvers 12; Robertson 8, Vitali 9, Funderburk 6, Strautins 3. N.e.: Stefanini, Diouf, Cipolla. All.: Menetti.

