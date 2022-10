Openjobmetis Varese ritrova il successo nella UNAHOTELS Reggio Emilia, grazie a una prova di squadra molto convincente. Nell'87-81 della squadra allenata da Matt Brase, spiccano indubbiamente le prove di Justin Reyes e Colbey Ross. Il lungo chiude con 17 punti (5/8 da due) e 6 rimbalzi in nemmeno 20' effettivi sul parquet, spaccando in due la sfida con giocate chiave nel pitturato avversario. La guardia si carica invece sulle spalle l'attacco varesino in altri momenti chiave della sfida, specie nel 3° quarto, chiudendo con 18 punti (più 6 assist) e mostrando tutti gli evidenti limiti difensivi mostrati dai padroni di casa in questo anticipo. Dopo due sconfitte consecutive, laritrova il successo nella LBA Serie A 2022-23 , espugnando il PalaBigi, casa della, grazie a una prova di squadra molto convincente. Nell'della squadra allenata da, spiccano indubbiamente le prove di. Il lungo chiude con(5/8 da due) e 6 rimbalzi in nemmeno 20' effettivi sul parquet, spaccando in due la sfida con giocate chiave nel pitturato avversario. La guardia si carica invece sulle spalle l'attacco varesino in altri momenti chiave della sfida, specie nel 3° quarto, chiudendo con(più 6 assist) e mostrando tutti gli evidenti limiti difensivi mostrati dai padroni di casa in questo anticipo.

Nell'altro anticipo del 4° turno, la Bertram Yachts Tortona supera agilmente (88-60) una Pallacanestro Trieste fermata da pessime percentuali al tiro (21/66 complessivo) e incamera così la quarta vittoria di fila. Un risultato che permette al Derthona di coach Marco Ramondino di godersi il primato solitario in classifica, seppur potenzialmente solo per una notte, e fa invece sprofondare il club allenato da Marco Legovich nel baratro del 4° k.o. di fila. A brillare, nel successo dei "Leoni", è soprattutto un Leonardo Candi decisivo nel 4° quarto, dopo che Trieste era rientrata fino al provvisorio 45-50: l'ex play di Reggio Emilia firma infatti 12 punti nell'ultima frazione, suggellando così una prova all-around in cui spiccano anche 6 rimbalzi, 4 assist e altrettanti recuperi.

La partita

Una vittoria netta, ben più di quanto non possano indicare i 6 punti di scarto finale. La squadra allenata da coach Brase gioca infatti con un'intensità decisamente superiore, sfruttando i blackout dei padroni di casa - frenati definitivamente dai problemi di falli riscontrati, a metà 3° quarto, da Andrea Cinciarini - e beneficiando del rendimento di protagonisti diversi in tutti i momenti chiave della partita. Approccio subito forsennato per la Openjobmetis, che gioca a ritmi elevati fin dalla palla a due e trova nella coppia Owens-Woldetensae quel duo capace di scavare il primo mini-solco (18-22) a fine 1° quarto. L'intensità, la reattività e l'onnipresenza dei giocatori varesini manda in tilt spesso e volentieri la difesa della UNAHOTELS, ma la squadra di coach Menetti paga dazio anche perché non riesce a segnare per diversi minuti in strisce negative differenti, dovendo aggrapparsi alle giocate di Nathan Reuvers per non sprofondare già a metà gara (34-43). I primi 10' della ripresa sono comunque quelli in cui si decide la sfida. Varese limita gli errori in fase di costruzione (solo 5 perse al 30') e riprende a martellare da oltre l'arco dei 6.75, specialmente con Andriu Tomas Woldetensae (14 punti, con 4/9 da tre a fine gara), mentre Reggio Emilia, priva del suo faro, non riesce a opporsi agli avversari nemmeno con l'alternanza di difese a zona. Le due triple consecutive di Markel Brown firmano il +15 ospite a inizio 4° quarto e la sfida sostanzialmente finisce qui. Kassius Robertson - autore di 12 punti nel 4° periodo (23 totali, con 5/12 da tre) - prova infatti a riaprire la sfida, ma il tempo è nemico di una UNAHOTELS che non riesce peraltro a contenere lo strapotere di Reyes nel proprio pitturato. Varese festeggia così con merito il ritrovato successo, mentre per i biancorossi di casa matura il terzo k.o. consecutivo.

Il tabellino

UNAHOTELS Reggio Emilia - Openjobmetis Varese 81-87

Reggio Emilia : Robertson 23, Funderburk, Anim 13, Reuvers 12, Hopkins 6, Cipolla, Belloni n.e., Vitali n.e., Stefanini n.e., Cinciarini 14, Olisevicius 7, Diouf 6. All . Menetti.

: Robertson 23, Funderburk, Anim 13, Reuvers 12, Hopkins 6, Cipolla, Belloni n.e., Vitali n.e., Stefanini n.e., Cinciarini 14, Olisevicius 7, Diouf 6. . Menetti. Varese: Ross 18, Woldetensae 14, De Nicolao 3, Reyes 17, Librizzi n.e., Virginio, Ferrero 5, Brown 11, Caruso 5, Owens 7, Johnson 7. All. Brase.

