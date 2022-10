REGGIO EMILIA - Non porta bene il nuovo PalaBigi alla Unahotels Reggio Emilia che, Champions League per 84-73 contro i greci dell'AEK Atene nella seconda giornata del gruppo B. Di fronte a diversi personaggi importanti tra cui il presidente di LBA Umberto Gandini, il presidente FIP Gianni Petrucci, il ct dell'Italia Gianmarco Pozzecco e il boss di FIBA Patrick Comninos, la Reggiana resiste un quarto e poi crolla di fronte ad una squadra più fisica, lunga ed esperta come i gialloneri greci, che riscattano il ko nella prima giornata col Pinar Karsiyaka. - Non porta bene il nuovo PalaBigi allache, dopo il ko di domenica scorsa in campionato contro Tortona , cade anche inpercontro i greci dell'nella seconda giornata del gruppo B. Di fronte a diversi personaggi importanti tra cui il presidente di LBA, il presidente FIP, il ct dell'Italiae il boss di FIBA, laresiste un quarto e poi crolla di fronte ad una squadra più fisica, lunga ed esperta come i gialloneri greci, che riscattano il ko nella prima giornata col

Ad

Unahotels, Max Menetti tiene botta nel primo periodo, chiuso avanti 19-18, poi nel secondo periodo è ancora a contatto sul 29-29, ma lì arriva il break dell'AEK. La formazione greca, spinta dal lungo finlandese Madsen e dalla regia di Frazier, scappa fino a +12 e poi all'intervallo conduce 51-36 con una schiacciata con fallo subito di McGriff. La che invece all'esordio aveva vinto in Germania contro Bonn , non riesce a fare il bis: la squadra ditiene botta nel primo periodo, chiuso avanti 19-18, poi nel secondo periodo è ancora a contatto sul 29-29, ma lì arriva il break dell'. La formazione greca, spinta dal lungo finlandesee dalla regia di, scappa fino a +12 e poi all'intervallo conducecon una schiacciata con fallo subito di

Serie A Tortona vince 63-59 e rovina il ritorno di Reggio al PalaBigi 09/10/2022 ALLE 17:30

Nella ripresa Reggio Emilia fatica a reagire e si schianta contro il muro giallonero. Arriva a -10 (48-58) con le giocate di Anim e Hopkins, ma Strelnieks guida i suoi al nuovo strappo fino a +19, e poi addirittura +21 nel quarto periodo sull'81-60 con un alley-oop per Mitchell e un'altra bomba del chirurgico Frazier. Nel finale la Unahotels si riaccende ma solo per rendere meno pesante il passivo: il finale è 84-73 per gli ospiti.

Reggio paga le 18 palle perse e non bastano i cinque uomini in doppia cifra: 14 punti di Anim, 12 con 7 rimbalzi di Hopkins e 16 con 11 assist di un Cinciarini poco incisivo al netto dei numeri. Nell'AEK il migliore è Madsen, 17 punti, praticamente tutti nel primo tempo, bene anche Frazier, 10 con 6 assist, e la coppia McGriff-Mitchell, 12 punti ciascuno. La Unahotels tornerà in campo domenica sera al PalaBarbuto contro la Gevi Napoli in Serie A mentre in Champions il prossimo impegno sarà mercoledì 25 ottobre a Izmir, in Turchia, contro il Pinar Karsiyaka.

Unahotels Reggio Emilia - AEK Atene 73-84

Reggio Emilia : Robertson 11, Funderburk 10, Anim 14, Reuvers, Hopkins 12, Cipolla 3, Stefanini ne, Cinciarini 16, Olisevicius 3, Diouf 4, Belloni ne. All. Menetti.

: Robertson 11, Funderburk 10, Anim 14, Reuvers, Hopkins 12, Cipolla 3, Stefanini ne, Cinciarini 16, Olisevicius 3, Diouf 4, Belloni ne. All. Menetti. AEK Atene: Koniaris 9, Frazier 10, Petropoulos, McGriff 12, Filippakos, Persidis 6, Madsen 17, Papadakis 1, Williams 9, Mitchell 12, Strelnieks 8, Xanthopoulos. All. Kantzouris.

Highlights: Reggio Emilia-Tortona 59-63

Basketball Champions League Reggio Emilia corsara a Bonn, Sassari ko in casa contro Malaga 05/10/2022 ALLE 21:02