Banco di Sardegna Sassari perde 85-72 in casa contro il Dijon nella 5a giornata del girone G di Basketball Champions League. Si tratta del quarto ko per la Dinamo che ora rischia seriamente di non accedere al secondo turno: infatti la formazione di Piero Bucchi deve vincere sul campo dell'Unicaja Malaga, già certa del primo posto, e sperare in un ko del PAOK Salonicco in Francia col Dijon, un'impresa sulla carta molto complicata da realizzare (entrambe le partite martedì 20 dicembre alle 20.30). La vittoria di sabato in campionato contro Tortona, la prima in trasferta di questa stagione , non trova continuità in coppa visto che ilperdein casa contro ilnella 5a giornata del girone G di. Si tratta del quarto ko per lache ora rischia seriamente di non accedere al secondo turno: infatti la formazione dideve vincere sul campo dell', già certa del primo posto, e sperare in un ko delin Francia col, un'impresa sulla carta molto complicata da realizzare (entrambe le partite martedì 20 dicembre alle 20.30).

Il Banco di Sardegna paga due quarti centrali molto difficili (30-48, ndr), 17 palle perse e percentuali deficitarie al tiro da tre, 7 su 22, e soprattutto ai liberi, 54%, dove gli 11 errori pesano e non poco sul risultato conclusivo (13 su 24). Non basta la prova da 19 punti di Jamal Jones, i 12 di Bendzius, gli 11 con 8 rimbalzi di Stephens, e gli 11 anche di Kruslin con 3 su 5 dall'arco (4 su 17 il resto della squadra). Per Dijon, che chiude col 52% complessivo al tiro e 16 su 19 ai liberi, spiccano Holston con 21 punti e l'ex napoletano McDuffie con 17 e 5 rimbalzi.

Il match del PalaSerradimigni vede le due squadre battagliare nel primo periodo (26-22), poi nel secondo quarto gli errori di Sassari e i canestri dall'altra parte di Holston e McDuffie danno il primo strappo per Dijon, volato a +8 e poi davanti 43-36 all'intervallo lungo. In avvio di ripresa la Dinamo ricuce il divario grazie a Kruslin, Bendzius, Jones e Robinson, e impatta sul 49-49; da lì i francesi rimettono il piede sull'acceleratore, sfruttano anche gli errori in lunetta del Banco di Sardegna e scappano via con un break di 21-7 per il 70-56 del 30'. Nell'ultimo quarto la squadra di Bucchi tira fuori l'orgoglio e rimonta fino a -7 grazie al solito Jones (69-76), Dijon però stoppa il ritorno degli avversari coi canestri di Ware e Holston, rimette un margine in doppia cifra ed è poi Ducoté a infilare la bomba del definitvo 85-72.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari - JDA Bourgogne Dijon 72-85

Sassari : Jones 19, Robinson 9, Dowe 4, Kruslin 11, Gandini, Devecchi, Treier Chessa, Stephens 11, Bendzius 12, Gentile 2, Diop 4. All. Bucchi.

: Jones 19, Robinson 9, Dowe 4, Kruslin 11, Gandini, Devecchi, Treier Chessa, Stephens 11, Bendzius 12, Gentile 2, Diop 4. All. Bucchi. Dijon: Mc Duffie 17, Rousselle 5, Simon 10, Ducoté 3, Alingue 8, Holston 21, Hrovat 7, Ware 12, Loum 2, Brembly. All. Markovic.

