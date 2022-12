La regular-season della LBA Serie A 2022-23 è in corso, anche sugli schermi di Eurosport, DMAX e NOVE. Sarà un campionato lungo e affascinante, che ci porterà fino alle Finals di giugno. Si riparte con l'EA7 Emporio Armani Milano campione in carica, ma la Virtus Segafredo Bologna è pronta per ravvivare la grande rivalità risorta negli ultimi anni. Il livello del campionato è sempre più alto, con Tortona e Venezia pronte a inserirsi nella corsa come terzo incomodo. Tanti gli italiani da seguire e le star anche sul palcoscenico dell'Eurolega: insomma, uno spettacolo che ogni settimana regala record, highlights, giocate spettacolari, statistiche, rumors e curiosità, dentro e fuori dal campo.

Ecco i 5 temi più interessanti della 10a giornata di LBA Serie A.

Ad

Serie A Scafati fa il colpo: prima sconfitta in campionato per la Virtus! 14 ORE FA

Stan Okoye super contro la Virtus: che ritorno in Serie A!

Stan Okoye parte col botto. A cinque anni di distanza dalla sua ultima gara in LBA con Varese, il neo-acquisto della Givova Scafati è il cavallo pazzo che permette alla neopromossa di 18 punti e 10 rimbalzi (e 4 recuperi) in appena 22 minuti dalla panchina, risultando decisivo con quel suo mix di energia, vitalità e grandi qualità offensive nel mega-parziale di 0-20 nel secondo quarto con cui Scafati ribalta la partita costruendo un cuscinetto di margine determinante per infilare, in maniera del tutto impronosticabile, il suo terzo successo consecutivo nella nuova era di coach Attilio Caja. L'usato sicuro non delude mai. E la terza incarnazione italiana diparte col botto. A cinque anni di distanza dalla sua ultima gara in LBA con Varese, il neo-acquisto dellaè il cavallo pazzo che permette alla neopromossa di sbancare la Segafredo Arena infliggendo alla Virtus il primo stop stagionale in campionato. Okoye scrive una doppia-doppia da(e 4 recuperi) in appena 22 minuti dalla panchina, risultando decisivo con quel suonel mega-parziale dinel secondo quarto con cui Scafati ribalta la partita costruendo un cuscinetto di margine determinante per infilare, in maniera del tutto impronosticabile, il suonella nuova era di coach Attilio Caja.

Highlights: Virtus Bologna-Scafati 77-84

Sassari risorta: dal tracollo con Milano all'impresa di Tortona

una trasformazione totale. mentalità, compattezza e coesione di un gruppo scricchiolante nelle ultime settimane, avare di risultati positivi. Il Banco trova invece solidità da tutti i suoi grandi interpreti, dalla genialità di Gerald Robinson, al cinismo di Filip Kruslin, all'insostituibilità di Eimantas Bendzius fino al rientro ormai a pieni giri di Chris Dowe, decisivo con la sua qualità offensiva nell'attaccare il ferro nella ripresa (season-high da 13 punti nella sua seconda partita dopo lo stop per infortunio). Solo 6 giorni per Dopo essere affogata contro Milano sotto un parziale terrificante di 32-0 nei due periodi centrali, la Dinamo Sassari risponde con un successo corsaro in volata a Tortona , imbattuta fino a quel momento sul parquet di casa. La trasformazione per una squadra reduce da quattro ko in cinque gare è sorprendente, soprattutto perdi un gruppo scricchiolante nelle ultime settimane, avare di risultati positivi. Il Banco trova invece solidità da tutti i suoi grandi interpreti, dalla genialità di Gerald Robinson, al cinismo di Filip Kruslin, all'insostituibilità di Eimantas Bendzius fino al rientro ormai a pieni giri di, decisivo con la sua qualità offensiva nell'attaccare il ferro nella ripresa (season-high da 13 punti nella sua seconda partita dopo lo stop per infortunio).

Highlights: Tortona-Sassari 79-82

Bentornato, Stefano Tonut! Che bella prova contro Reggio Emilia

fame, personalità, forza fisica ed entusiasmo, portando un'utilissima ventata di aria fresca a un back-court disastrato dalle assenze di lungo periodo di Pangos, Shields e Datome. E ora servirà la sua garra anche nel durissimo doppio turno di Eurolega contro Maccabi e Stella Rossa. Stefano Tonut è rientrato in campo dopo un mese di stop per l'infortunio muscolare sofferto nel derby di Eurolega contro la Virtus Bologna. Ma la lunga inattività non gli ha tolto il desiderio ardente di affermarsi ad alto livello nella sua prima stagione in biancorosso. Anzi. Nella vittoria della sua EA7 Emporio Armani Milano sulla UnaHotels Reggio Emilia ha giocato con, portando un'utilissima ventata di aria fresca a un back-court disastrato dalle assenze di lungo periodo di Pangos, Shields e Datome. E ora servirà la suaanche nel durissimo doppio turno di Eurolega contro Maccabi e Stella Rossa.

Milano piega Reggio e aggancia la Virtus in vetta: gli highlights in 120"

La giocata del weekend: Kwan Chetham decide la sparatoria di Pesaro

Carpegna Prosciutto Pesaro e Openjobmetis Varese (se ve lo siete perso, è disponibile on-demand su 194 punti complessivi, 15 triple segnate da Pesaro, addirittura 18 da Varese, mai così efficace dall'arco nell'intera stagione. E la giocata decisiva? Una bomba, ovviamente. Sparata dalle mani morbidissime di Kwan Cheatham, autore della sua miglior prova stagionale con una doppia-doppia da 22 punti e 10 rimbalzi con 5/8 da tre per 28 di valutazione! Eccola qui sotto... Siete amanti del grande basket offensivo? Allora sarete impazziti per il match ad altissimi giri tra(se ve lo siete perso, è disponibile on-demand su Discovery+ ).punti complessivi,segnate da Pesaro, addiritturada Varese, mai così efficace dall'arco nell'intera stagione. E la giocata decisiva? Una bomba, ovviamente. Sparata dalle mani morbidissime di, autore della sua miglior prova stagionale con una doppia-doppia da 22 punti e 10 rimbalzi con 5/8 da tre per 28 di valutazione! Eccola qui sotto...

Cheatham decisivo: la tripla della vittoria contro Varese

Napoli vince con la serata magica di Lorenzo Uglietti

No problem con Lorenzo Uglietti. Coach Maurizio Buscaglia pesca dal mazzo dei jolly il playmaker azzurro, affidandogli enormi responsabilità per la sua Napoli con rotazioni corte. E l'ex-Treviso risponde alla chiamata con la sua miglior partita di sempre : doppia-doppia da 15 punti e 10 rimbalzi per 25 di valutazione in 35 minuti complessivi, tutti massimi in carriera in LBA Serie A. E allora, torna d'attualità il solito refrain: dare fiducia e spazio agli italiani non è poi un'idea così malsana...? Out Robert Johnson ed Elijah Stewart?con. Coach Maurizio Buscaglia pesca dal mazzo dei jolly il playmaker azzurro, affidandogliper la sua Napoli con rotazioni corte. E l'ex-Treviso risponde alla chiamata con nell'importantissimo successo casalingo sulla Dolomiti Energia Trentino : doppia-doppia da, tutti massimi in carriera in LBA Serie A. E allora, torna d'attualità il solito: dare fiducia e spazio agli italiani non è poi un'idea così malsana...?

Highlights: Napoli-Trento 69-58

Serie A Highlights: Virtus Bologna-Scafati 77-84 12 ORE FA