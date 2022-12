Brittney Griner è libera e sta tornando a casa! Dopo 10 mesi di reclusione in Russia, la cestista americana, campionessa WNBA con le Phoenix Mercury e pluri-medagliata olimpica e mondiale con Team USA, è stata liberata attraverso uno scambio di progionieri col trafficante d'armi Viktor Bout, detenuto negli Stati Uniti. La conferma arriva dalla CBS che racconta come lo scambia sia avvenuto in un aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Soprattutto è arrivato l'annuncio ufficiale della Casa Bianca del presidente Joe Biden: "Pochi istanti fa ho parlato con Brittney Griner. È al sicuro. È in aereo e sta tornando a casa".

A Washington con Biden c'era anche Cherelle Griner, la moglie di Brittney: "È una giornata bellissima per me e la mia famiglia. Sono grata al presidente e all'amministrazione Biden". La 32enne cestista che ha giocato anche per Ekaterinburg, era stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca con un liquido contenente cannabis mentre qualche settimana fa era stata trasferita in una colonia nella regione della Mordovia, nella Russia orientale europea: soprattutto, ad agosto era stata condannata a 9 anni di carcere per possesso di droga.

Secondo le ricostruzioni gli Stati Uniti hanno provato ad allargare questo scambio di prigionieri per riportare a casa anche Paul Whelan, ex marine arrestato nel 2108 a Mosca e condannato nel 2020 a 16 anni di carcere per spionaggio, ma la Russia ha imposto soltanto lo scambio 1-1 con la Griner. "Abbiamo riportato a casa Brittney, ma non ci siamo dimenticati di Paul Whelan. I negoziati sono sempre difficili, ma il mio compito è quello di proteggere tutti gli americani in qualunque parte del mondo. Oggi, sono felice di aver raggiunto questo risultato", ha detto ancora Joe Biden.

Un passo è stato fatto, riportare a casa Brittney Griner dopo quasi un anno di prigionia: è in volo verso casa e potrà riabbracciare la moglie Cherelle e i famigliari. Inevitabile l'esplosione della notizia sui social con grande appoggio della comunità cestistica, dalla WNBA a compagne ed avversarie come A'ja Wilson e Breanna Stewart.

