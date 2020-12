Terza partita e terza sconfitta in Champions League per la Fortitudo Lavoropiù Bologna che perde a Bilbao contro il Retabet nella quarta giornata del girone F. La squadra di Luca Dalmonte, reduce dal successo in campionato contro Cremona, non riesce a sbloccarsi in coppa alla prima trasferta europea dopo oltre un decennio dall'ultima volta: la Effe tiene botta per poco più di un tempo ma poi crolla, anche per una rotazione ridotta all'osso senza Happ, Mancinelli e Saunders, con Cusin aggregato ma indisponibile e con Pietro Aradori che si è fermato per un problema alla coscia destra. Il miglior è Leonardo Totè che, dopo la gran prova contro la Vanoli, si ripete con la doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi, sono 13 ma con 5 perse per Banks. Secondo successo in fila, entrambi contro Bologna, per Bilbao che 17 punti da Jaylon Brown e 11 da Huskic e da Kulboka, visto a Capo d'Orlando.