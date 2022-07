L'Alba Berlino si conferma squadra per giovani talenti in rampa di lancio. E dopo aver trasformato Simone Fontecchio in un giocatore da Eurolega fatto e finito, ora si appresta a lavorare anche su Gabriele Procida.

un contratto triennale. Il progetto, sulla carta, è di lungo periodo. D'altronde, con i suoi 20 anni appena compiuti, Procida ha tempo per affermarsi nel massimo campionato continentale per poi affrontare il grande salto dell'Oceano una volta maturato a livello fisico e tecnico. L'ala azzurra, reduce da una stagione agrodolce, chiusa con la retrocessione della sua Fortitudo Kigili Bologna ma anche con la chiamata al draft NBA con la scelta numero 36 , ha firmato. Il progetto, sulla carta, è di lungo periodo. D'altronde, con i suoiappena compiuti, Procida ha tempo per affermarsi nel massimo campionato continentale per poi affrontare il grande salto dell'Oceano una volta maturato a livello fisico e tecnico.

In questa stagione, la sua seconda come vero uomo di rotazione, ha tenuto 7.0 punti di media a partita con 3.0 rimbalzi, il 68% da due e il 38% da tre. Il minutaggio è salito rispetto all'annata precedente a Cantù (18.5 minuti contro 15.5) ma in misura minore rispetto al previsto, come dichiarato dallo stesso Procida. Ora si ritroverà in un ambiente ideale per la sua maturazione. Una chance da cogliere e sfruttare al volo.

