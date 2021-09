Nutribullet Treviso - Tsmoki-Minsk 95-78

La Treviso del basket torna ufficialmente in Europa dopo 10 anni, dalla Final Four di Eurocup 2010-11 giocata dall'allora Benetton! Una delle piazze storiche della pallacanestro italiana sarà tra le protagoniste della nuova stagione continentale visto che la Nutribullet Treviso ha conquistato il pass per la fase a gironi della Basketball Champions League 2021-22, a cui sono già iscritte Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari. I biancoblu di Max Menetti, con un tour de force fatto di 7 partite in 14 giorni compresa la Discovery Plus Supercoppa, hanno infatti ottenuto l'accesso alla competizione grazie alla vittoria per 95-78 contro i bielorussi del Tsmoki-Minsk nella finale del torneo di qualificazione disputato al PalaVerde di Villorba. Per Treviso, che finirà nel gruppo D coi lettoni del VEF Riga, i greci dell’AEK Atene e gli ungheresi del Falco Szombathely, è la ciliegina sulla torta dopo le vittorie con London Lions nei quarti e con Bakken Bears in semifinale. Settimana finita? Per nulla, visto che domani, sabato, a Bologna ci saranno i quarti di finale di Supercoppa italiana contro l'AX Armani Exchange Milano: palla a due alle 18, a sole 19 ore dal termine di questa finale con Minsk.

La partita, in un PalaVerde gremito da quasi 1700 spettatori (il 35% secondo le regole Covid), inizia non bene per la Nutribullet: la squadra di Max Menetti, certamente tesa per il valore del match, fatica a trovare ritmo e si fa travolgere da Minsk che invece esce dai blocchi con la bava alla bocca e vola addirittura sul 21-8. La doccia gelata obbliga lo staff tecnico biancoblu a chiamare il timeout e da lì le cose migliore perchè la Nutribullet ha una reazione esagerata e capovolge il match: da quel 8-21, i padroni di casa piazzano un parziale di 22-0 con una scarica di triple di Dimsa, di Akele e di Bortolani, e la presenza vicino al ferro di Sims, e così alla prima pausa è vantaggio 30-21 per Treviso. In avvio di secondo quarto il Tsmoki riparte bene, 8-0 e torna a -1: questa volta però i biancoblu non si fanno trovare impreparati, rispondono con 5 punti di Chillo, poi Dimsa segna dall'arco con fallo per il +12, infine Bortolani trova bomba più schiacciata per il +16 sul 53-37! All'intervallo è 55-40 e la sfida pare indirizzata.

In effetti dopo la pausa lunga negli spogliatoi la musica non cambia, Treviso continua a segnare con continuità, Dimsa e Akele sono autentici cecchini, e la Nutribullett dilaga fino al +27 di fine terzo periodo, 80-53. Inevitabilmente l'inizio di quarto quarto è complesso per la Nutribullett perchè segna appena 2 punti in 5' mentre il Minsk, senza nulla da perdere, trova canestri su canestri, soprattutto con l'ex bresciano Angelo Warner, e rimonta addirittura fino a -14, 82-68, con ancora metà periodo da giocare. Treviso è brava a ritrovare la lucidità al momento giusto, stoppa la rimonta grazie a Sims e ad Akele, e poi è l'MVP Dimsa a mettere la bomba del 95-76 che archivia definitivamente la pratica. Al suono della sirena può esplodere la gioia del PalVerde e della curva dei "Fioi dea Sud", Max Menetti ha gli occhi lucidi e lui e la squadra si prendono un applauso meritatissimo per quanto fatto l'anno scorso e in questo avvio di stagione, con 7 vittorie in 7 gare tra Supercoppa e "Preliminare" di Champions.

"Non voglio assolutamente che questo sia un punto d'arrivo, ma anzi vedo in questo primo approdo europeo solo l'inizio di una nuova fase per il nostro club e per la nostra città, con l'orgoglio di aver riportato in meno di dieci anni il basket trevigiano dal campionato di Promozione all'Europa", disse lo scorso 25 giugno il presidente Paolo Vazzoler al sorteggio dei gironi di Champions nella sede di Fiba a Mies, in Svizzera. Sì perchè dopo il ritiro di Treviso targata Benetton alla fine della stagione 2010-11, in cui si giocò anche la Final Four di Eurocup al PalaVerde (Benetton 4°, successo dell'Unics Kazan, ndr), il basket in città rinacque grazie alla società fondata da Vazzoler, altri ex giocatori di quella Benetton e imprenditori locali: Treviso Basket 2012 nacque il 4 luglio 2012 e ripartì dal campionato di Promozione. Nell'estate 2014 diventa Universo Treviso Basket, nel 2019 conquista la promozione in Serie A e oggi ritorna in Europa con un percorso di soli 9 anni.

Treviso : Akele 17, Dimsa 26, Russell 6, Sims 16, Sokolowski 10, Bortolani 10, Casarin, Chillo 8, Jones 2, Faggian, Poser. All. Menetti.

Il calendario del gruppo D di Champions di Treviso Basket

Martedì 5 ottobre vs VEF Riga

Martedì 19 ottobre @ AEK Atene

Mercoledì 3 novembre vs Falco Szombathely

Mercoledì 17 novembre @ Falco Szombathely

Martedì 14 dicembre @ VEF Riga

Mercoledì 22 dicembre vs AEK Atene

Bortolani, Russell e Dimsa con le giocate decisive

