Milano, 14 febbraio 2022 – Discovery, che trasmette il campionato italiano in diretta integrale, è la casa italiana del basket e anche la Frecciarossa Final Eight 2022 sarà un grande evento dei suoi canali, in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro su Eurosport 2 e discovery+. Tutti i match, dai quarti di mercoledì 16 alla finale di domenica 20 febbraio, saranno LIVE a partire da quindici minuti prima della palla a due, con i collegamenti a bordo campo di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta e i match commentati da Mario Castelli, Michele Pedrotti e Davide Fumagalli affiancati dalle voci tecniche di Andrea Meneghin e Chicca Macchi.

La Frecciarossa Final Eight mette in palio il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Discovery+ della scorsa estate, ponendo di fronte le otto migliori squadre al termine del girone d’andata della Serie A UnipolSai: A|X Armani Exchange Milano, Virtus Segafredo Bologna, Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Germani Brescia, Bertram Tortona, Happy Casa Brindisi e Banco di Sardegna Sassari.

I quarti di finale si disputeranno mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio.

Mercoledì 16 febbraio 2022

A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari alle 18:00

Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia alle 20:45

Giovedì 17 febbraio 2022

Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona Tortona Basket alle 18:00

Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi alle 20:45

Sabato 19 sono previste le semifinali alle 18:15 e alle 21:00.

La finale di Coppa Italia si disputerà domenica 20 febbraio alle 18:00.

