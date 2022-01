Secondo rinvio in arrivo nel giro di tre settimane per l'Umana Reyer Venezia che non disputerà la sfida sul campo del Bursaspor prevista per questa sera, mercoledì 26 gennaio, e valida per il Round 11 di Eurocup. A causa di una copiosa nevicata che si è abbattuta su Turchia e Grecia, la formazione orogranata non è riuscita a decollare in quanto anche l'ultimo volo disponibile, programmato per questa mattina, è stato cancellato (il terzo in tre giorni), rendendo di fatto impossibile raggiungere la destinazione prevista.

Come fa la sapere la Reyer Venezia sul proprio sito ufficiale, "la prima squadra maschile si allenerà al Taliercio nel pomeriggio per preparare la partita di Brescia. È presumibile che, come per la gara contro Gran Canaria la partita possa essere recuperata nel periodo di sosta per la Coppa Italia", la settimana dal 14 al 20 febbraio.

