L'Umana Reyer Venezia chiude al meglio la regular season di Eurocup vincendo 76-69 in casa di Gran Canaria nel Round 18 e chiude in sesta posizione il girone B con un bilancio in parità, 9 vinte e 9 perse, soprattutto evita lo spauracchio Partizan Belgrado al primo turno dei playoff, pescando viceversa i francesi del Levallois Metropolitans. Al netto delle assenze di Tonut e Michele Vitali, la formazione di Walter De Raffaele ha la meglio sugli spagnoli che tengono a riposo la stella Dylan Ennis essendo già certi del primo posto nel gruppo: match che vede gli orogranata praticamente sempre avanti anche se nel finale è una battaglia punto a punto in cui sono decisivi i canestri di Brooks e Theodore. I due ex milanesi sono i migliori con 17 e 16 punti rispettivamente (Theodore aggiunge anche 8 rimbalzi e 7 assist) mentre Watt è il terzo in doppia cifra con 15; per Gran Canaria ci sono 14 punti a testa di Shurna e del giovane Khalifa Diop.

Venezia, che aveva battuto Gran Canaria anche all'andata al Taliercio e Khalifa Diop in alley-oop fissano il punteggio sul 18-19 alla prima pausa. Il secondo periodo prosegue sui binari dell'equilibrio, i padroni di casa sorpassano sul 28-25, la Reyer replica con De Nicolao e Theodore, poi è l'ex Milano a fare 37-31, che diventa 41-34 all'intervallo per due bersagli dell'altro ex Olimpia Jeff Brooks, particolarmente ispirato. , che aveva battutoanche all'andata al Taliercio e viene dal successo in campionato con Reggio Emilia , parte col piede giusto e allunga sul 19-14, poi due canestri diin alley-oop fissano il punteggio sulalla prima pausa. Il secondo periodo prosegue sui binari dell'equilibrio, i padroni di casa sorpassano sul 28-25, lareplica con, poi è l'ex Milano a fare 37-31, che diventaall'intervallo per due bersagli dell'altro ex Olimpia, particolarmente ispirato.

Dopo la pausa negli spogliatoi l'Umana Reyer rientra ancora più carica, Watt segna il +9, poi ci pensa Stone con due triple a firmare il +10 sul 55-45. Gli ospiti sembrano in controllo fino a 2' dal termine del periodo quando Gran Canaria, spinta dalla premiata ditta Shurna-Khalifa Diop, riduce lo scarto fino al -3, 54-57 al 30'. L'ultimo quarto si apre col sorpasso dei gialli sul 58-57, Venezia però non perde la bussola, torna davanti con Bramos e Brooks, poi arriva a +7 coi liberi di Theodore e Stone, e addirittura a +9 con una tripla di Mazzola per il 72-63. L'ultimo sussulto degli spagnoli li porta a -4 ma non oltre, così Theodore segna il definitivo 76-69 a 29" dal termine.

Gran Canaria : Balcerowski 7, I. Diop 2, Albicy 9, Salvo, Slaughter 4, Brussino 9, Lopez 3, Pustovyi, Shurna 14, K. Diop 14, Stevic 7. All. Fisac.

: Balcerowski 7, I. Diop 2, Albicy 9, Salvo, Slaughter 4, Brussino 9, Lopez 3, Pustovyi, Shurna 14, K. Diop 14, Stevic 7. All. Fisac. Venezia: Stone 8, Bramos 4, Tonut ne, De Nicolao 6, Echodas 2, Morgan ne, Mazzola 3, Brooks 17, Theodore 16, Cerella 5, Watt 15. All. De Raffaele.

