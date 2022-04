Bourg en Bresse-Segafredo Virtus Bologna 68-90

Segafredo Virtus Bologna si impone 90-68 in casa di Bourg en Bresse nel Round 18 e chiude al meglio la prima fase di Eurocup, soprattutto perchè conquista il quarto posto nel gruppo B che vale il fattore campo al primo turno dei playoff a gara secca del 19-20 aprile. La squadra di Sergio Scariolo, Daniel Hackett, 17 punti con 5 triple, buonissime indicazioni da JaKarr Sampson, 15 con 7 rimbalzi, e Kevin Hervey, 13, mentre Milos Teodosic aggiunge 6 punti ai 9 assist smazzati. Per Bourg, che chiude con un brutto 8 su 23 da tre dopo il 7 su 12 del primo tempo, ci sono 12 punti di Harris e 10 a testa di Julien e Pelos. Con un clamoroso secondo tempo da 53-21 lasi imponein casa dinel Round 18 e chiude al meglio la prima fase di, soprattutto perchè conquista ilnel gruppo B che vale il fattore campo al primo turno dei playoff a gara secca del 19-20 aprile. La squadra di dopo un primo tempo opaco e chiuso sul -10 (47-37) a causa soprattutto di una difesa poco brillante, cambia marcia nel terzo quarto, spegne l'attacco avversario e domina in lungo in largo dilagando fino al +22 conclusivo. Trascinatore è, 17 punti con 5 triple, buonissime indicazioni da, 15 con 7 rimbalzi, e, 13, mentreaggiunge 6 punti ai 9 assist smazzati. Per, che chiude con un brutto 8 su 23 da tre dopo il 7 su 12 del primo tempo, ci sono 12 punti die 10 a testa di

La Virtus chiuderà quarta, oppure terza se il Cedevita Olimpia Lubiana dovesse cadere a Patrasso col Promitheas, cosa improbabile: la Segafredo giocherà verosimilmente con una tra i lituani del Lietkabelis e gli spagnoli di Andorra. Prima però bisogna pensare al campionato visto che domenica alla Segafredo Arena alle 17.30 ci sarà il big match di campionato contro l'Olimpia Milano di Ettore Messina.

La partita vede una Virtus un po' molle in avvio, sia in difesa, sia in attacco con qualche palla persa di troppo. Bourg gioca con maggiore convinzione, tocca il +6 ma al 10' è 23-20 per la tripla allo scadere di Teodosic da quasi metà campo. L'inizio di secondo quarto è tutto dei francesi, break di 11-2 con le triple di Roos, Julien e Benitez, e Scariolo obbligato al timeout. Per tutto il periodo Bologna annaspa, finisce anche a -13, ma di nuovo una tripla allo scadere, stavolta di Hackett, permettono ai bianconeri di andare negli spogliatoi sul -10, 47-37.

Dopo l'intervallo è una partita totalmente diversa. Dopo essere finita di nuovo a -11, la Virtus risponde con un 8-0 con le triple di Hackett e Cordinier, poi Jaiteh stoppa il nuovo +7 di Bourg, e lì salgono in cattedra Teodosic, Hervey e Sampson che confezionano il parziale di 16-0 con cui la Segafredo chiude il quarto e va all'ultimo riposo sul +9, 64-55. I francesi non segnano più (0 su 6 da tre dopo il ritorno dagli spogliatoi), viceversa Bologna è incontenibile: 5 punti di Cordinier valgono il +12, poi Pajola firma due bombe e con anche un canestro di Sampson fa +16. A chiudere il discorso ci pensano Hervey e le triple di Weems e Hackett, la quinta per la guardia ex CSKA: 88-64 sul tabellone, Bourg al tappeto e partita in ghiaccio.

Bourg : Chassang 6, Roos 8, Julien 10, Bouba ne, Sulaimon 9, Benitez 9, Harris 12, Pelos 10, Jones 4, Williams. All. Legname.

: Chassang 6, Roos 8, Julien 10, Bouba ne, Sulaimon 9, Benitez 9, Harris 12, Pelos 10, Jones 4, Williams. All. Legname. Virtus Bologna: Alibegovic 2, Hervey 13, Hackett 17, Weems 8, Cordinier 8, Mannion, Pajola 8, Jaiteh 11, Shengelia 2, Sampson 15, Teodosic 6, Tessitori. All. Scariolo.

