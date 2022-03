Virtus Segafredo Bologna-Gran Canaria 70-68

Sfida dal sapore di Eurolega alla Segafredo Arena e la Virtus Bologna supera con pieno merito 70-68Gran Canaria, capolista del gruppo B, al termine di una partita davvero avvincente, valida per il Round 17 di Eurocup, il penultimo della regular season. Seconda vittoria di fila in Europa per la squadra di Sergio Scariolo che sale momentaneamente al terzo posto con un record di 10-7 in attesa delle gare di Buducnost e Ulm, mentre gli isolani cadono dopo tre successi in fila ma per ora mantengono il primato. La Virtus non riesce a riscattare il 100-80 patito all'andata, ma sfodera una gara di estrema qualità in difesa, resta davanti praticamente dall'inizio alla fine, poi negli ultimi possessi la decidono i due fuoriclasse arrivati dal CSKA Mosca ovvero Daniel Hackett e Toko Shengelia: la guardia, 14 punti, segna il jumper e il libero del +5, il georgiano, 11, la chiude con la bomba del 68-60 a 32" dal termine. In doppia cifra anche Jaiteh e Weems con 10 punti mentre Cordinier chiude con 8. Per Gran Canaria spicca la prova di Dylan Ennis, 19 punti, in doppia cifra anche Balcerowski, 12, e Shurna, 10. Nel prossimo turno la Virtus giocherà in Francia con Bourg, Gran Canaria chiuderà in casa con la Reyer Venezia.

Ad

A breve il report completo...

EuroCup Rivivi il LIVE-Blogging di Virtus Bologna-Gran Canaria 3 ORE FA

Virtus Bologna : Cordinier 8, Ruzzier, Jaiteh 10, Shengelia 11, Hackett 14, Tessitori ne, Mannion 1, Pajola 4, Alibegovic, Hervey 6, Sampson 6, Weems 10. All. Scariolo.

: Cordinier 8, Ruzzier, Jaiteh 10, Shengelia 11, Hackett 14, Tessitori ne, Mannion 1, Pajola 4, Alibegovic, Hervey 6, Sampson 6, Weems 10. All. Scariolo. Gran Canaria: Albicy 6, Brussino, K. Diop, Mutaf ne, Balcerowski 12, Salvò 5, Slaughter 8, Lopez 3, Shurna 10, Ennis 19, Stevic 5, I. Diop. All. Fisac.

* * *

Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare

EuroCup La Virtus domina a Patrasso e resta in corsa per il 4° posto 23/03/2022 A 19:05