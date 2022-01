Settimana "leggera" per la Segafredo Virtus Bologna visto che è stato rinviato a data da destinarsi il match col Bursaspor, in programma originariamente mercoledì 19 gennaio alle 20.30 alla Segafredo Arena e valido per il Round 10 del gruppo B di Eurocup, primo della fase di ritorno. L'Eurocup ha disposto il rinvio a causa di alcuni positivi al Covid nella formazione turca che quindi non avrebbe il numero minimo di giocatori per presentarsi a Bologna mercoledì sera.

"La partita, valida per la decima giornata di 7DAYS EuroCup, tra Virtus Segafredo Bologna e Frutti Extra Bursaspor, originariamente in programma mercoledì 19 gennaio ore 20.30 alla Virtus Segafredo Arena, è stata rinviata. Bursaspor ha richiesto il rinvio della gara in seguito alla positività al Covid-19 riscontrata per alcuni membri del gruppo squadra", il comunicato apparso sul sito ufficiale della Virtus.

Segafredo di Sergio Scariolo vanta un record di 6 vinte e 3 perse al giro di boa, lo stesso bilancio di Valencia e alle spalle di Gran Canaria (6-2) e del sorprendente Buducnost, capolista del gruppo B con 7-2. La Virtus Bolognaha vinto l'ultimo impegno, quello interno con i francesi di Bourg per 83-82. Ladivanta un record dial giro di boa, lo stesso bilancio die alle spalle di(6-2) e del sorprendente, capolista del gruppo B con 7-2. La

