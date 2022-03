Hambourg Towers-Dolomiti Energia Trentino 82-75

Di Davide Fumagalli. Ultima trasferta europea della stagione e ennesima sconfitta per la Dolomiti Energia Trentino che crolla 90-69 in Germania contro gli Hambourg Towers nel Round 17 del gruppo A di Eurocup e chiude la sua campagna senza nemmeno una vittoria lontano dalla BLM Group Arena. La formazione di Lele Molin, senza Diego Flaccadori, rimasto a casa per un problema alla schiena, resiste poco più di un quarto e poi da lì è un monologo dei tedeschi di Pedro Calles, che invece parteciperanno ai playoff e al momento hanno un record di 7-8. Bilancio assolutamente negativo per l'Aquila con un solo successo a fronte di 15 sconfitte: non bastano i 21 punti di Jordan Caroline e gli 11 di Dominique Johnson. Per i Towers ci sono invece i 22 punti in 20' di Jaylon Brown e i 14 del classe 2001 Maik Kotsar, si ferma a 9 invece la stella Caleb Homesley, lui che viaggia ad oltre 18 di media.

La partita vede i Towers partire forte sul 12-3, Trento risponde con le bombe di Caroline e Johnson per il -3, ma al 10' è 15-10. Nel secondo periodo si accende Jaylon Brown, segna tre triple consecutive e fa +11 sul 30-19: da lì è un monologo di Hambourg, Rich e Homsley fanno +16, poi è Christen a colpire dall'arco per il 44-27. La Dolomiti Energia ha una bella reazione con Mezzanotte, Caroline e Bradford per il -10, poi all'intervallo il punteggio dice 48-36. In avvio di ripresa il solito Caroline segna il -9 ma il margine resta sempre in doppia cifra, Kotsar e Brown fanno di nuovo +16, poi è Hollatz a mettere la tripla del 71-52 con cui si chiude il periodo e anche il match, visto che nel quarto periodo è puro "garbage time" e i Towers dilagano fino a +26 (86-60).

Aquila ospiterà il Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic, mercoledì 6 aprile alle ore 20, prima però avrà un complicatissimo impegno di campionato in casa della Germani Brescia, reduce da 12 vittorie in fila. La squadra di Lele Molin proverà a fare il colpaccio e a dare continuità Nel prossimo e ultimo turno l'ospiterà ildi, mercoledì 6 aprile alle ore 20, prima però avrà un complicatissimo impegno di campionato in casa della, reduce da 12 vittorie in fila. La squadra diproverà a fare il colpaccio e a dare continuità dopo la vittoria con Trieste di domenica scorsa

Hambourg : Homesley 9, Rich 8, Meisner 9, Christen 8, Kotsar 14, Hinrichs 4, Brown 22, Di Leo, Bluiett 3, Hollatz 8, Walker, Edigin 5. All. Calles.

: Homesley 9, Rich 8, Meisner 9, Christen 8, Kotsar 14, Hinrichs 4, Brown 22, Di Leo, Bluiett 3, Hollatz 8, Walker, Edigin 5. All. Calles. Trento: Rudovic ne, Conti 5, Forray, Ladurner, Caroline 21, Mezzanotte 7, Johnson 11, Bradford 8, Williams 8, Reynolds 9. All. Molin.

