decima volta in stagione. La Dolomiti Energia resta (1-10), e le gare a disposizione per recuperare le tre vittorie di svantaggio dall'ottavo posto tenuto da Amburgo, l'ultimo buono per accedere ai playoff, scendono a sette. È un'impresa non impossibile, ma obiettivamente molto complessa. La piccola speranza divampata a poco più di due minuti dalla sirena tramonta con una palla persa banale di Desonta Bradford. E il possesso che avrebbe potuto riportare Trento in singola cifra di svantaggio dopo una lunga sofferenza si trasforma invece in una schiacciata in campo aperto di Moussa Digne che costringe l'Aquila ad alzare bandiera bianca per la. La Dolomiti Energia resta inchiodata sul fondo della classifica del Gruppo A e le gare a disposizione per recuperare le tre vittorie di svantaggio dall'ottavo posto tenuto da Amburgo, l'ultimo buono per accedere ai playoff, scendono a sette. È un'impresa non impossibile, ma obiettivamente molto complessa.

il pesante -23 in cui scivola alla metà di un terzo periodo approcciato con scarsa concentrazione, Trento gioca una partita gagliarda e apprezzabile, mostrando carattere per non soccombere sotto la maggior qualità ed esperienza degli avversari. Le rotazioni ancora cortissime per la doppia assenza di Jordan Caroline e Toto Forray (ai box per la positività al coronavirus) costringono coach Lele Molin a spremere i sette senior e a chiedere un extra-sforzo a Maximilian Ladurner, in campo con orgoglio a dispetto dei venti punti di sutura ricevuti al labbro superiore per la ferita profonda Nonostate il risultato finale ein cui scivola alla metà di un terzo periodo approcciato con scarsa concentrazione, Trento giocamostrandoper non soccombere sotto la maggior qualità ed esperienza degli avversari. Le rotazioni ancora cortissime per(ai box per la positività al coronavirus) costringono coach Lele Molin a spremere i sette senior e a chiedere un extra-sforzo a Maximilian Ladurner, in campo con orgoglio a dispetto dei venti punti di sutura ricevuti al labbro superiore per la ferita profonda sofferta nella partita di campionato contro Napoli

Ad

Serie A Cremona sgambetta Venezia; volano Trieste, Trento, Tortona e Brescia 23/01/2022 A 19:46

39% da due) e perde la battaglia a rimbalzo (35-44, con 14 offensivi concessi). La partita comincia a incrinarsi nel secondo periodo, quando Andorra allunga in apertura tenendo l'Aquila a soli cinque punti in 6' dopo la partità del primo intervallo, e si spacca definitivamente in avvio di ripresa: la formazione ospite esce dagli spogliatoi con grande energia e motivazione, e spara un break-lampo a suon di triple che piovono come una mazzata letale. Da lì in poi si vede la Trento migliore, capace di far quadrato su se stessa dopo un time-out puramente psicologico di coach Lele Molin, e giocare quindici minuti conclusivi con rabbia e intensità, anche in preparazione del delicatissimo back-to-back di campionato che la vedrà affrontare la Openjobmetis Varese nel recupero di venerdì e nel match domenicale delle 18.00 (entrambe le partite saranno trasmesse in Con opzioni limitate e poco peso sotto canestro, Trento fatica ad attaccare il verniciato (soltanto 19/49,) e perde la battaglia a rimbalzo (, con 14 offensivi concessi). La partita comincia a incrinarsi nel secondo periodo, quando Andorra allunga in apertura tenendo l'Aquila adopo la partità del primo intervallo, e si spacca definitivamente in avvio di ripresa: la formazione ospite esce dagli spogliatoi con grande energia e motivazione, e spara un break-lampo a suon di triple che piovono come una mazzata letale. Da lì in poi si vede la Trento migliore, capace didopodi coach Lele Molin, e giocare quindici minuti conclusivi con, anche in preparazione del delicatissimo back-to-back di campionato che la vedrà affrontare lanel recupero di venerdì e nel match domenicale delle 18.00 (entrambe le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ).

Le risposte migliori arrivano dal contingente azzurro. Diego Flaccadori gioca una discreta partita sul perimetro (9 punti in 18 minuti contingentati), Max Ladurner dà quantità in vernice nonostante la vistosa incerottatura al volto, Luca Conti fornisce la consueta scintilla dalla panchina, mentre Andrea Mezzanotte si rivela essere il più continuo, con 12 punti (3/4 dall'arco) e 5 rimbalzi a testimonianza di una crescita di fiducia con il maggior minutaggio ricevuto nelle ultime partite. In buona ripresa anche Wesley Saunders, alla sua terza partita dal lungo stop per coronavirus sofferto a cavallo tra 2021 e 2022: 13 punti e 6 rimbalzi nella sfida a distanza con Drew Crawford, suo grande compagno in quella splendida versione della Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti che raggiunse le semifinali nel 2018.

Dolomiti Energia Trentino - Morabanc Andorra 71-82

Trento : Flaccadori 9, Saunders 13, Reynolds 12, Mezzanotte 12, Williams 8; Bradford 11, Conti 4, Ladurner 2. N.e.: Gaye, Morina, Zangheri. All.: Molin.

: Flaccadori 9, Saunders 13, Reynolds 12, Mezzanotte 12, Williams 8; Bradford 11, Conti 4, Ladurner 2. N.e.: Gaye, Morina, Zangheri. All.: Molin. Andorra: Miller-McIntyre 9, Hannah 12, Llovet 12, Nakic 7, Olumuyiva 9; Pauli 7, Noua, Diagne 7, Crawford 15, Arteaga 6. N.e.: Colom. All.: Eudal.

EuroCup Harris allo scadere, Venezia beffata. Trento ko a Badalona 18/01/2022 A 21:22