12 sconfitte consecutive, per un record complessivo di 1-15. A fronte di un roster corto, inesperto e poco attrezzato, Trento ha dovuto spesso combattere anche con la sfortuna. Infortuni e covid hanno tormentato a più riprese la squadra di coach Lele Molin, costringendola a scendere spesso in campo con formazioni rimaneggiate. Il sogno di concludere la stagione europea con una vittoria di prestigio dura poco più di un giro di lancette. Giusto il tempo perché il Partizan spari un parziale di 0-9 nelle fasi finali del terzo periodo per soffocare la vampata d'entusiasmo per il sorpasso operato con la tripla di Dominique Johnson sul 51-49 dopo un lunghissimo inseguimento. L'Aquila saluta l'Eurocup sul fondo del Gruppo A e con una striscia interminabile di, per un record complessivo di. A fronte di un roster corto, inesperto e poco attrezzato, Trento ha dovuto spesso combattere anche con la sfortuna. Infortuni e covid hanno tormentato a più riprese la squadra di coach Lele Molin, costringendola a scendere spesso in campo con formazioni rimaneggiate.

A dispetto del -16 finale, il ko incassato contro il Partizan, contender di Eurocup, assume la forma di una "sconfitta onorevole". Trento ha un approccio migliore alla partita. Fa corsa di testa per la prima metà del periodo iniziale. E ha la forza di restare in scia anche quando coach Zeljko Obradovic sfodera l'intero potenziale della sua panchina e cementa la consistenza difensiva, blindando il verniciato con forza fisica e potenza del front-court.

Ad

EuroCup Ultima trasferta europea: Trento cede agli Hambourg Towers 30/03/2022 A 19:26

Trento è costretta a giocare una pallacanestro molto perimetrale (8/31 dall'arco), fatica nella gestione dei possessi (17 palle perse) e soffre tremendamente a rimbalzo (30-49, con 19 offensivi concessi). Ma il Partizan, già sicuro del secondo posto, mostra uno scarso livello generale di concentrazione e agonismo. I palloni sprecati sono tanti (15), le percentuali in area, nonostante i tanti vantaggi fisici e tecnici, risicate (17/48). Così, servono la qualità e l'esperienza di Zach LeDay per rimettere il treno in carreggiata. L'ex-Olimpia, sguinzagliato dalla panchina, gioca una partita di altissimo livello a tutto-campo, confezionando una doppia-doppia di lusso con 20 punti e 13 rimbalzi. Gli fanno da spalla Dallas Moore (12, molto attivo nella prima parte di gara) e Yam Madar (11, 8 rimbalzi e 4 assist), playmaker rapido e dal bagaglio tecnico molto ampio.

Trento ha 15 punti da un Cameron Reynolds impreciso e monotematico (4/18 al tiro, 4/14 dall'arco) e 13 da Dominique Johnson, il migliore per atteggiamento e il più continuo. Tra gli italiani, serata discreta per Diego Flaccadori (9 punti, 5 assist) e minuti di sostanza per Max Ladurner (5+3 rimbalzi e una stoppatona su Lessort). Più confusionaria, invece, la pattuglia degli americani. Jordan Caroline e Jonathan Williams faticano contro il front-court avversario, molto più pesante, profondo e strutturato. Desonta Bradford spara a salve (2/7) e ammassa palle perse banali in quantità (5).

Trento può tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato di Serie A, dove occupa un decimo posto interlocutorio con un record di 10-14. Due settimane fa, ha interrotto una lunga serie di sconfitte piegando Trieste in volata per allontanarsi dalla zona retrocessione, ma la situazione è ancora molto dinamica e il calendario ricco di scontri diretti. Il prossimo impegno è in programma domenica 9 aprile contro la Happy Casa Brindisi, in LIVE-Streaming su Discovery+ dalle ore 18.00.

Dolomiti Energia Trento - Partizan NIS Belgrado 63-79

Trento : Flaccadori 9, Bradford 4, Reynolds 15, Caroline 6, Johnson 13; Mezzanotte 2, Ladurner 5, Johnson 13, Conti 2, Forray. N.e.: Rudovic, Morina. All.: Molin.

: Flaccadori 9, Bradford 4, Reynolds 15, Caroline 6, Johnson 13; Mezzanotte 2, Ladurner 5, Johnson 13, Conti 2, Forray. N.e.: Rudovic, Morina. All.: Molin. Belgrado: Moore 12, Punter 4, Zagorac, Koprivica 4, Smailagic 6; Trifunovic 5, Madar 11, Lessort 6, Avramovic 8, Glas 3, Vukcevic, LeDay 20. All.: Obradovic.

Serie A Brescia fa 13, la Fortitudo inguaia Cremona, ok Varese e Venezia 03/04/2022 A 19:18